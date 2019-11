CorMezz | Napoli | i troppi infortuni sono un’attenuante per l’andamento altalenante

CorMezz : il progetto Napoli è a rischio - un passo indietro dei calciatori potrebbe salvarlo : C’è l’ammutinamento e l’affronto personale della squadra nei confronti di una decisione presa personalmente dal presidente De Laurentiis, ma poi c’è anche il campionato e la Champions, proprio per questo, scrive il Corriere del Mezzogiorno, i calciatori verranno messi al corrente delle decisioni prese prima della sfida con il Milan. Non c’è nessuna certezza su quali decisioni saranno ma bisogna tener presente che in ...

Il ds del Salisbugo al CorMezz : “Nessuna richiesta dal Napoli per Haaland e Szobozslai” : Il direttore sportivo del Salisburgo, Cristoph Freud, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno in vista della sfida Champions che li vedrà avversari del Napoli domani sera. Siete in testa alla classifica e state ben figurando in Champions League. Qual è il vostro segreto? “Arriviamo ai risultati con il duro lavoro. Un aspetto molto importante è che seguiamo nelle scelte sempre la nostra filosofia di club, l’idea con ...

CorMezz : il Napoli ha offerto il rinnovo per due anni a Mertens e Callejon : Continua a tenere banco in casa Napoli la questione dei rinnovi di Mertens e Callejon. L’importanza per Ancelotti dei due calciatori non è in discussione e proprio per questo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società ha proposto ad entrambi un rinnovo del contratto che è in scadenza nel 2020. Ma nessuno dei due ha ancora preso una decisione a riguardo Mertens e Callejon hanno in comune il marchio di «gioielli in scadenza di ...