Concorso Marina Militare | 53 ufficiali in servizio permanente | domande entro 12 dicembre

Concorso in Marina Militare per il reclutamento di 21 ufficiali : È stato pubblicato un bando di Concorso in Gazzetta Ufficiale per il reclutamento di 21 ufficiali nella Marina Militare. I candidati saranno reclutati in base ai risultati delle diverse prove alle quali saranno sottoposti e ai diversi titoli di laurea presentati in fase di iscrizione. L’ammissione al corso dei vincitori avverrà, in base a quanto si apprende, nel mese di settembre 2020 e avrà luogo presso l’Accademia navale. Requisiti previsti ...

Concorso Marina Militare per la nomina di 21 Ufficiali : candidature il 28 novembre : Il Ministero della Difesa rende noto che sono stati banditi quattro concorsi per la nomina di 21 Ufficiali in servizio permanente nei Corpi della Marina Militare e nel Corpo delle Capitanerie di porto. Il primo Concorso è stato indetto per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo del Genio della Marina, di cui tre posti per la specialità armi navali e due per le specialità infrastrutturali. Il secondo Concorso è stato bandito per ...

Concorso Marina Militare VFP1 2° blocco : domande dal 7 gennaio al 5 febbraio 2020 : Il Ministero della Difesa rende noto che per il 2020 è indetto un Concorso VFP1 2020 del 2° blocco con due specifici incorporamenti per un totale di 844 posti, di cui 450 collocazioni nel corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) e 394 posizioni nelle capitanerie di porto (CP) nella Marina Militare. Bando Marina Militare 2° blocco Il 1° incorporamento riguarda il CEMM navale e CP e CEMM anfibi, decretato per settembre 2020, per i primi 354 ...

Concorso Marina Militare per 2200 volontari : scadenza 27 settembre : Il Concorso della Marina Militare che consente il reclutamento di 2200 volontari si avvia verso la scadenza: i cittadini interessati a questa opportunità lavorativa dovranno avanzare la propria candidatura necessariamente entro e non oltre il 27 settembre 2019. Il personale reclutato sarà suddiviso nel seguente modo: 800 unità saranno riservate al corpo delle Capitanerie di Porto, mentre al Corpo Equipaggi Militari Marittimi andranno 1400 ...