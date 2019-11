Concorso Agenzia Industrie Difesa | assunzioni dirigenti tecnici | scadenza 15 dicembre

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Con il decreto n.90 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2019 è stato indetto unda parte diper 4didi seconda fascia da inserire nei ruoli di Responsabile area strategica di mercato Mezzi Terrestri/Aerei (5^ fascia retributiva), Capo Ufficio sistemi ICT, documentali e conservazione digitale (3^ fascia retributiva), Capo unità Ce.de.Cu. e Responsabile di area strategica di mercato dematerializzazione (5^ fascia retributiva) e infine Vice Capo Unità Arsenale Militare di Messina con fascia retributiva 4. Il bando precisa che i cittadini in possesso dei requisiti richiesti potranno avanzare la propria candidatura solo per uno dei profili professionali indicati sopra. La candidatura dovrà pervenire necessariamente entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del presente bando, quindi entro e non oltre il 15 ...

