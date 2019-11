Come la Lega ha pagato decine di propri dipendenti con i soldi degli italiani

Salvini tifo da stadio al Paladozza gremito - il leader della Lega lancia la sfida a Conte e Di Maio - “Se l’Emilia sceglierà Come l’Umbria il futuro - qualcuno a Roma dovrà prenderne atto” : In Emilia Romagna si annuncia una campagna elettorale molto dura. Lo preannunciano le immagini di un Paladozza gremito di fan della Lega e di Salvini ma anche le immagini di Piazza Maggiore ieri sera strapiena di gente che era pro Stefano Bonaccini e Partito Democratico. Immagini contrastanti che dimostrano come sarà difficile e complicato vincere per il centrodestra in Emilia Romagna, regione da 50 anni rossa. Inoltre per una ...

Khimki-Olimpia Milano oggi - Eurolega basket : orario d’inizio - Come vederla in tv e streaming : Si gioca oggi l’incontro dell’ottava giornata di Eurolega 2019-2020 tra Khimki Mosca e Olimpia Milano, che assume, nei fatti, il ruolo di gara che apre questa nuova due giorni continentale. L’Olimpia arriva da leader, in coppia con il Barcellona, della classifica di questa regular season con quattro giornate in più, dato il nuovo format a 18 squadre, ma nel quartetto a una vittoria di distanza c’è proprio la formazione moscovita, che ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Khimki-Olimpia Milano. Come vederla in tv e streaming - orari e calendario : Si gioca domani sera alle 18.00 ora italiana alla Mytishchi Arena, vicino a Mosca, il match valevole per l’ottava giornata di regular season di Eurolega 2019-2020 tra Khimki e A|X Armani Exchange Milano. L’Olimpia di Ettore Messina è reduce dalla vittoria al Mediolanum Forum in campionato per 83-63 contro Pistoia, suo terzo successo di fila in Serie A, mentre nella più importante competizione ...

Come collegare Alexa alle luci : Vorreste rendere più smart la vostra casa magari installando delle lampadine intelligenti ma purtroppo non sapete Come procedere. All’interno di questo tutorial odierno, vi spiegheremo Come collegare Alexa alle luci acquistando un Amazon Echo (utilizzando leggi di più...

Nazionale - Vialli comincia l’avventura da capo-delegazione : “insieme a Mancini sarà Come tornare giovani” : Il nuovo capo-delegazione azzurro ha espresso la propria soddisfazione per questo nuovo incarico, promettendo impegno e dedizione Primo giorno di ‘scuola’ per Gianluca Vialli, che oggi ha iniziato a ricoprire l’incarico di capo-delegazione della Nazionale Italiana. Jennifer Lorenzini/LaPresse Un ruolo importante e prestigioso, ereditato niente meno che da Gigi Riva, un predecessore illustre che lusinga eccome l’ex ...

Vialli al debutto Come capodelegazione della Nazionale : Primo giorno a Coverciano per Gianluca Vialli da capodelegazione della Nazionale già qualificata con tre turni in anticipo per gli Europei 2020. L’ex campione di Samp e Juventus ha assistito in Aula Magna, insieme al team manager, Gabriele Oriali, alla presentazione della collaborazione fra Figc e TeamSystem, neo digital premium partner degli azzurri, e alla […] L'articolo Vialli al debutto come capodelegazione della Nazionale è ...

Conto corrente svuotato dal delegato al prelievo : Come denunciare : Conto corrente svuotato dal delegato al prelievo: come denunciare Sfortunatamente, può capitare che un Conto corrente venga “svuotato” da una persona delegata a operare sullo stesso dal titolare; come ci si difende in tale evenienza? Conto corrente: come funziona la delega? Il titolare di un Conto corrente ha la possibilità di nominare un delegato a operare sul Conto stesso; d’altra parte, il delegato non diventa comproprietario delle ...

Civitanova-Perugia - Superlega volley oggi : orario d’inizio e Come vederla in tv e streaming : oggi domenica 10 dicembre si gioca Civitanova-Perugia, match valido per l’undicesima giornata della Superlegadella Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena la rivincita dell’ultima Finale Scudetto vinta dalla Lube, i biancorossi giocheranno di fronte al proprio pubblico e cercheranno di imporsi per confermarsi in testa alla classifica generale e allungare nei ...

Ravenna-Modena - Superlega volley oggi : orario d’inizio e Come vederla in tv e streaming : oggi domenica 10 dicembre si gioca Ravenna-Modena, match valido per la quarta giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al Pala De Andrè andrà in scena l’attesissimo derby emiliano-romagnolo, i Canarini andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva nel torneo per continuare a inseguire la capolista Civitanova mentre i giallorossi inseguono il secondo successo per uscire un po’ dalla ...

Trento-Verona - Superlega volley oggi : orario d’inizio e Come vederla in tv e streaming : Questa sera (9 Novembre) alle ore 18.00 scenderanno sul parquet Trento-Verona in un match valido per la quarta giornata di Superlega. Una sfida molto interessante con i padroni di casa che partono favoriti. Va da sé che i ragazzi di coach Lorenzetti non devono sottovalutare l’avversario anche in considerazione delle grandi qualità individuali degli ospiti. Klemen Cebulj sin qui è stato il vero trascinatore di Trento con ben 42 punti nelle ...

Come collegare Alexa a Spotify : L’ormai famoso assistente vocale di Amazon è entrato in milioni di case ottenendo il consenso di molti. Quest’ultimo è disponibile con i dispositivi Amazon Echo e permette un’ottima gestione della propria Smart Home. I dispositivi leggi di più...