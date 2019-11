Come cambia lo Statuto del Pd

Aumento costo latte 2019 : mozzarella e Come cambiano i prezzi : Aumento costo latte 2019: mozzarella e come cambiano i prezzi Aumento costo latte e influenze sulla mozzarella di bufala campana dop, con un incremento stimato in 0,70-0,80 euro al chilogrammo. Lo fanno sapere gli addetti ai lavori, che puntano il dito contro l’Aumento del costo della materia prima che fa lievitare anche il costo del latte di bufala di razza mediterranea italiana: in 2 anni l’incremento è stato di ben 30-40 centesimi, quindi ...

Silvio Muccino - addio tutto. La nuova vita lontana dalla fama. Un cambio radicale : ecco Come è cambiato (e cosa fa) : Chi non ricorda il grande esordio di Silvio Muccino “come te nessuno mai”? Il giovanissimo prodigio del cinema italiano, poi regista e persino scrittore, rilascia una dichiarazione che spiazza il mondo del web e gli amanti della televisione, e decide di farlo ripercorrendo alcune tappe della sua vita, estremamente decisive e importanti, che risollevano la questione sul suo rapporto con il fratello Gabriele. Così confessa durante un’intervista ...

Manovra - in arrivo modifiche per la tassa sulle auto aziendali : Come cambia la misura : "Siamo al lavoro per migliorare la norma sulle auto aziendali. L'obiettivo è salvaguardare l'incentivo di rinnovare il parco auto concesse in benefit ai dipendenti delle aziende, evitando perà di agire indistintamente alle emissioni inquinanti", ha affermato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, introducendo le modifiche in arrivo per una delle misure più controverse della Manovra.Continua a leggere

Spese condominiali e contanti : nuovo limite 2020 - Come cambiano : Spese condominiali e contanti: nuovo limite 2020, come cambiano Abbiamo più spesso affermato che la parola chiave della prossima Legge di Bilancio è la seguente: lotta all’evasione fiscale. Questa battaglia sarà perseguita tramite diversi strumenti e tra questi spicca anche il nuovo limite all’utilizzo del contante. Attualmente questa soglia arriva ai 2.999,99 euro. Questo significa che se un pagamento supera questa cifra, bisognerà per ...

Come cambiare la parola di attivazione di Amazon Echo : Come molti di voi sicuramente sapranno, per poter attivare il proprio Echo è necessario utilizzare il comando Alexa. Tuttavia, in questo tutorial di oggi, vi spiegheremo Come cambiare la parola di attivazione di Amazon Echo leggi di più...

Bonus per cambiare il televisore : a chi spetta e Come si fa ad ottenerlo : Dal 1° luglio 2022 entrerà in vigore la nuova tecnologia e i televisori acquistati prima del 2017 probabilmente non funzioneranno più. Ecco cosa fare per adeguarli e come ottenere il Bonus Tv previsto dal Mise

F1 - GP Brasile 2019 : i mille volti della Ferrari. Come cambia la Rossa da un circuito all’altro : le cause di una continua altalena : Capricciosa. Difficile trovare un termine che possa descrivere meglio di questo la SF90 che sta accompagnando Charles Leclerc e Sebastian Vettel in questo Mondiale 2019 di F1. Il penultimo appuntamento, il Gran Premio del Brasile di Interlagos, è ormai alle porte e ogni fine settimana che si avvicina una delle incognite maggiori e proprio quello che riguarda la prestazione della vettura di Maranello. Un saliscendi Come quello presentato dalla ...

Dal Muro di Berlino ad oggi - ecco Come sono cambiate le auto in trent’anni : Trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino: così il 9 novembre 1989 è diventata una data simbolo per la Germania e per quello che sarebbe stato il futuro degli equilibri dell’Europa intera e non solo. In trent’anni sono state ampie le trasformazioni che hanno coinvolto la società e anche l’industria automotive; in occasione dell’anniversario, il portale DriveK ha deciso di confrontare le auto più vendute in Italia ...

Arrivano le nuove regole per la Tari : Come cambia la tariffa dei rifiuti nel 2020 : L'Arera, l'Autorità di regolazione dell’energia e dell’ambiente, ha stabilito le nuove regole riguardanti la Tari: i comuni dovranno quindi applicare questo sistema nell'individuazione delle Tariffe da far pagare ai cittadini. Le Tariffe dovranno essere rapportate ai servizi offerti e non potranno esserci aumenti se non in caso di miglioramenti dei servizi.Continua a leggere

Dal cassonetto alla differenziata - ecco Come è cambiata la raccolta : Dalla raccolta del rifiuto indifferenziato, con un unico cassonetto stradale, alla differenziata spinta con la valorizzazione dei materiali raccolti. Rifiuti: da scarto a risorsa. ecco come è cambiata la gestione dei rifiuti urbani e a raccontarlo all’Adnkronos è Contarina, nata nel 1989, che quest’anno compie 30 anni. L’azienda si occupa della gestione dei rifiuti ed eroga altri servizi ambientali in 49 comuni della provincia di ...

Bonus bebè 2020 - si cambia : Come funziona - nuovi importi e requisiti : Rivoluzione in arrivo sul Bonus bebè 2020. La legge di bilancio sui banchi del Senato in questi giorni, e in procinto di essere approvata entro il 31 dicembre 2019, innova la materia delle politiche per la famiglia. Anzi, introduce in manovra un vero e proprio Family act, un pacchetto famiglia 2020, dove al centro ci sono aiuti e sostegno ai nuclei con figli. Misure destinate a modificarsi dal 2021. Tutte destinate a confluire nel nuovo “Fondo ...

Auto aziendali e plastic tax dimezzate in manovra 2020 : Come cambiano : Auto aziendali e plastic tax dimezzate in manovra 2020: come cambiano Nuove tasse nella manovra 2020: stiamo parlando dell’imposta sulle Auto aziendali e della plastic tax, oltre alla sugar tax, tutte inserite nel testo della bozza della Legge di Bilancio 2020. Ma da un momento all’altro le cose potrebbero già cambiare e infatti delle modifiche potrebbero già arrivare nella discussione parlamentare, ma solo sulle Auto aziendali e sulla ...

Detrazioni Irpef 2020 : nuove regole in Legge di bilancio - Come cambiano : Detrazioni Irpef 2020: nuove regole in Legge di bilancio, come cambiano Cosa cambia in materia di Detrazioni Irpef 2020? Quali sono le principali novità sul tema? Avendo a disposizione il testo della bozza della Legge di bilancio 2020 (per approfondire, leggi qui) si può fare un quadro più chiaro di quello che ci attende il prossimo anno. Considerando che la parola chiave della prossima Manovra sarà la lotta all’evasione fiscale e l’incentivo ...