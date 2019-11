Classifica Moto2 Mondiale 2019 | la graduatoria finale Alex Marquez precede Brad Binder

Classifica Mondiale Moto2 2019 - la graduatoria dopo il GP della Malesia : Alex Marquez campione! : Al termine del Gran Premio della Malesia si chiude ancora la lotta per la prima posizione nella Classifica del Mondiale della Moto2 : vince Alex Marquez , che approfitta della tattica non perfetta di Brad Binder e trionfa in graduatoria prima dell’ultima recita stagionale a Valencia. Classifica Mondiale Moto2 dopo IL GP DI Malesia 2019 1 Alex Marquez K Alex SPA 262 2 Brad BINDER KTM RSA 234 3 Thomas LUTHI K Alex SWI 230 4 Jorge NAVARRO Speed ...

Moto2 - Classifica mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP d’Australia. Luthi accorcia a -28 su Marquez : Per il secondo anno consecutivo il GP d’Australia della Moto2 è stato vinto dal sudafricano Brad Binder su KTM, che ha ottenuto il terzo successo stagionale davanti al compagno spagnolo Jorge Martin e allo svizzero Thomas Luthi (Dynavolt). Gara complicata per il leader del mondiale Alex Marquez giunto al traguardo solo ottavo e la classifica si riapre in vista degli ultimi due appuntamenti. classifica mondiale Moto2 2019 dopo GP ...

Classifica Moto2 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di Thailandia. Marquez mantiene +40 su Fernandez : Luca Marini vince il Gran Premio di Thailandia 2019 della Moto2 e conquista 25 punti davvero importanti per il morale e per il prosieguo della sua annata. In vetta alla Classifica generale rimane Alex Marquez con 224 punti, 40 di vantaggio sul connazionale Augusto Fernandez che, oggi, precedendolo in quarta posizione, è stato in grado di mantenere aperto il campionato. Terza posizione sul podio e anche in graduatoria per Brad Binder che si porta ...