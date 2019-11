Ciro Di Marzio | l' Immortale di Gomorra arriva al cinema

Spoiler film l'Immortale : Ciro Di Marzio è vivo e potrebbe apparire in Gomorra 5 : Il 5 dicembre uscirà al cinema il film l'Immortale , scritto e diretto dall'attore napoletano Marco D'Amore. Come si vede dal trailer pubblicato su Fanpage, Ciro Di Marzio , il personaggio di Gomorra interpretato da D'Amore è vivo e vegeto. Questa è una notizia che i fan più appassionati di Gomorra attendevano dalla fine della terza stagione della serie tv targata Sky. Infatti, nel finale di stagione, Genny Savastano sparò un colpo al petto del ...

