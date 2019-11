Che tempo che fa su Rai2 | puntata 17 novembre 2019 | anticipazioni e ospiti

È tempo di riscoprire quel cattolicesimo politico Che teneva unita la Dc : In questi giorni, amici carissimi della Democrazia cristiana, con alcuni dei quali abbiamo anche condiviso anni di governo, hanno ricordato Benigno Zaccagnini in quel di Ravenna e anche con alcune autorevoli interviste. In questo ricordo giustamente elogiativo, cui non possiamo non associarci, c’è q

“Che tempo che fa” – Ottava puntata del 17 novembre 2019 – Raffaella Carrà tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Ottava puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno passa a Rai 2. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ottava puntata del 17 novembre 2019 – Raffaella Carrà tra i tanti ospiti. ...

Maltempo - tempesta di scirocco sull’Italia : piogge monsoniChe e caldo anomalo - è una notte tropicale [LIVE] : E’ una notte di Maltempo tropicale sull’Italia: lo scirocco soffia impetuoso e porta temperature molto elevate nelle Regioni centrali tirreniche, come se fossimo in piena estate tanto che in piena notte abbiamo addirittura +21°C a Napoli, Pagani, Nola e Bacoli, +20°C a Caserta, Latina, Terracina, Fondi, Salerno, Positano e Battipaglia, +19°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Pomezia, Tarquinia e Benevento, +18°C ad Avellino, +17°C a ...

Maltempo : nuovo nubifragio sul litorale romano - colpite anChe Civitavecchia e Cerveteri : Il Maltempo torna a flagellare il litorale romano: in particolare Civitavecchia e Santa Marinella sono state colpite da un nuovo nubifragio nel tardo pomeriggio di sabato 16 novembre. Diversi problemi si sono verificati anche nei territori di Cerveteri e Ladispoli. Nella serata di venerdì 15 novembre la Protezione Civile aveva diffuso un bollettino meteorologico per condizioni meteo avverse: erano previste forti mareggiate, venti di burrasca e ...

Maltempo : Fraccaro - ‘pronti a stato emergenza anChe per altre zone d’Italia’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Il governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud”. Lo annuncia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.“Il Maltempo – ricorda – ha colpito duramente Basilicata, Puglia, ...

Maltempo : Conte - 'da governo fatti immediati non polemiChe o slogan' (2) : (Adnkronos) - "Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della Protezione civile -ricorda il premier- oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privat

Maltempo : Conte - 'da governo fatti immediati non polemiChe o slogan' : Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Misure concrete e immediate, non polemiche o slogan, per porre rimedio in tempi rapidi ai danni subiti dalla popolazione. Avevamo detto che queste comunità potevano contare sul sostegno del governo, lo stiamo dimostrando con i fatti". Lo scrive in un post su Facebook il

Che tempo che fa - anticipazioni del 17 novembre : Platini e Raffaella Carrà tra gli ospiti : Domenica 17 novembre, dalle ore 19:40 e poi dalle 21:00 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di 'Che tempo che fa', programma condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto. Moltissimi gli ospiti attesi: su tutti una intervista esclusiva a Michel Platini, l'ex calciatore della Juventus vincitore di tre Palloni d'Oro. Nello studio, poi, arriverà anche Raffaella Carrà, uno dei personaggi dello ...