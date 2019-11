Che Tempo Che Fa | ospiti e anticipazioni 17 novembre 2019

Maltempo sul litorale romano : raffiChe di vento fino a 100 km/h - numerosi alberi caduti : Fortissime raffiche di vento nelle scorse ore sul litorale romano, fino a 100 km/h: si registra la caduta di alberi e numerosi interventi, per la messa in sicurezza, di vigili del fuoco e delle squadre dei volontari di protezione civile. Nella zona di Maccarese e dell’entroterra un albero è caduto in via Fontanile di Mezzaluna, all’altezza della Leprignana, ed un altro in via Castel S.Giorgio. Per tutta la notte due squadre della ...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : in Toscana - allerta fiumi e 23 famiglie evacuate - sale anChe l'Arno : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Che Tempo che fa su Rai2 - puntata 17 novembre 2019 : anticipazioni e ospiti : Domenica 17 novembre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, preceduto alle ore 19.40, sempre sulla rete diretta da Carlo Freccero, da Che tempo Che Farà, con gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.ospiti della puntata la leggenda del calcio mondiale Michel Platini, che ha appena pubblicato la sua autobiografia, Il ...

È tempo di riscoprire quel cattolicesimo politico Che teneva unita la Dc : In questi giorni, amici carissimi della Democrazia cristiana, con alcuni dei quali abbiamo anche condiviso anni di governo, hanno ricordato Benigno Zaccagnini in quel di Ravenna e anche con alcune autorevoli interviste. In questo ricordo giustamente elogiativo, cui non possiamo non associarci, c’è q

“Che Tempo che fa” – Ottava puntata del 17 novembre 2019 – Raffaella Carrà tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Ottava puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno passa a Rai 2. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ottava puntata del 17 novembre 2019 – Raffaella Carrà tra i tanti ospiti. ...

Maltempo - tempesta di scirocco sull’Italia : piogge monsoniChe e caldo anomalo - è una notte tropicale [LIVE] : E’ una notte di Maltempo tropicale sull’Italia: lo scirocco soffia impetuoso e porta temperature molto elevate nelle Regioni centrali tirreniche, come se fossimo in piena estate tanto che in piena notte abbiamo addirittura +21°C a Napoli, Pagani, Nola e Bacoli, +20°C a Caserta, Latina, Terracina, Fondi, Salerno, Positano e Battipaglia, +19°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Pomezia, Tarquinia e Benevento, +18°C ad Avellino, +17°C a ...

Maltempo : nuovo nubifragio sul litorale romano - colpite anChe Civitavecchia e Cerveteri : Il Maltempo torna a flagellare il litorale romano: in particolare Civitavecchia e Santa Marinella sono state colpite da un nuovo nubifragio nel tardo pomeriggio di sabato 16 novembre. Diversi problemi si sono verificati anche nei territori di Cerveteri e Ladispoli. Nella serata di venerdì 15 novembre la Protezione Civile aveva diffuso un bollettino meteorologico per condizioni meteo avverse: erano previste forti mareggiate, venti di burrasca e ...

Maltempo : Fraccaro - ‘pronti a stato emergenza anChe per altre zone d’Italia’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Il governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud”. Lo annuncia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.“Il Maltempo – ricorda – ha colpito duramente Basilicata, Puglia, ...

Maltempo : Conte - 'da governo fatti immediati non polemiChe o slogan' (2) : (Adnkronos) - "Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della Protezione civile -ricorda il premier- oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privat

Maltempo : Conte - 'da governo fatti immediati non polemiChe o slogan' : Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Misure concrete e immediate, non polemiche o slogan, per porre rimedio in tempi rapidi ai danni subiti dalla popolazione. Avevamo detto che queste comunità potevano contare sul sostegno del governo, lo stiamo dimostrando con i fatti". Lo scrive in un post su Facebook il

