Che tempo che fa | David Grossmann con Liliana Segre | So cosa ha passato

Perché il maltempo non finisce : Da molti giorni l'Italia è investita da una serie di perturbazioni atlantiche che anziché procedere verso l'Europa orientale, dove è presente un campo di alta pressione, si 'tuffano' sul Mediterraneo centro-occidentale originando vortici o veri e propri cicloni a più riprese. Per questo, fanno sapere i meteorologi di 3bmeteo.com, il maltempo che attanaglia l'Italia non accenna a lasciare la penisola. “L'anticiclone rimane ben lontano ...

Il maltempo mette in ginocchio l’Italia : da nord a sud frane - esondazioni - allagamenti Che non siamo in grado di affrontare : A causa delle persistenti piogge che si sono abbattute sulla Liguria, una frana è caduta nel pomeriggio su una strada comunale a Carro, nello spezzino. Non ci sono feriti ma tre famiglie, una decina di persone in tutto, sono rimaste isolate. Sul posto, in frazione Pavareto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e nel pomeriggio interverrà una ditta attivata in somma urgenza per iniziare lo sgombero e il ripristino spiega la ...

Maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anChe a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...

Maltempo - Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anChe a Caserta : l’ordinanza del Sindaco : Domani, Lunedì 18 Novembre 2019, le scuole rimarranno chiuse anche a Caserta: l’ha deciso il Sindaco Carlo Marino che ha firmato apposita ordinanza sindacale. Allerta Meteo, scuole chiuse Lunedì 18 Novembre in molti Comuni d’Italia – L’elenco aggiornato in diretta L'articolo Maltempo, Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anche a Caserta: l’ordinanza del Sindaco sembra essere il primo su Meteo Web.

Che tempo Che Fa : ospiti e anticipazioni 17 novembre 2019 : Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 17 novembre 2019 su Rai 2 in prima serata alle 21:00. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 17 novembre 2019 ospiti della puntata: in esclusiva per la tv italiana, la leggenda del calcio mondiale Michel Platini, che ha appena pubblicato la sua autobiografia, “Il re a nudo”, scritta con Jérôme ...

Maltempo sul litorale romano : raffiChe di vento fino a 100 km/h - numerosi alberi caduti : Fortissime raffiche di vento nelle scorse ore sul litorale romano, fino a 100 km/h: si registra la caduta di alberi e numerosi interventi, per la messa in sicurezza, di vigili del fuoco e delle squadre dei volontari di protezione civile. Nella zona di Maccarese e dell’entroterra un albero è caduto in via Fontanile di Mezzaluna, all’altezza della Leprignana, ed un altro in via Castel S.Giorgio. Per tutta la notte due squadre della ...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : in Toscana - allerta fiumi e 23 famiglie evacuate - sale anChe l'Arno : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Che tempo che fa su Rai2 - puntata 17 novembre 2019 : anticipazioni e ospiti : Domenica 17 novembre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, preceduto alle ore 19.40, sempre sulla rete diretta da Carlo Freccero, da Che tempo Che Farà, con gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.ospiti della puntata la leggenda del calcio mondiale Michel Platini, che ha appena pubblicato la sua autobiografia, Il ...

È tempo di riscoprire quel cattolicesimo politico Che teneva unita la Dc : In questi giorni, amici carissimi della Democrazia cristiana, con alcuni dei quali abbiamo anche condiviso anni di governo, hanno ricordato Benigno Zaccagnini in quel di Ravenna e anche con alcune autorevoli interviste. In questo ricordo giustamente elogiativo, cui non possiamo non associarci, c’è q

“Che tempo che fa” – Ottava puntata del 17 novembre 2019 – Raffaella Carrà tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Ottava puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno passa a Rai 2. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ottava puntata del 17 novembre 2019 – Raffaella Carrà tra i tanti ospiti. ...

Maltempo - tempesta di scirocco sull’Italia : piogge monsoniChe e caldo anomalo - è una notte tropicale [LIVE] : E’ una notte di Maltempo tropicale sull’Italia: lo scirocco soffia impetuoso e porta temperature molto elevate nelle Regioni centrali tirreniche, come se fossimo in piena estate tanto che in piena notte abbiamo addirittura +21°C a Napoli, Pagani, Nola e Bacoli, +20°C a Caserta, Latina, Terracina, Fondi, Salerno, Positano e Battipaglia, +19°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Pomezia, Tarquinia e Benevento, +18°C ad Avellino, +17°C a ...