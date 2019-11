Capodanno 2020 a Roma | 1000 artisti per 24 ore | Skin al Circo Massimo

20 idee per festeggiare Capodanno 2020 : ButhanCrociera ai CaraibiCourmayeurCubaArgentinaParigiCanadaViennaGiapponeThailandiaCrociera tra gli Emirati ArabiFinlandiaAlta BadiaCerviniaPolinesiaLivignoNapoliMontegrotto TermeCastiglione di Sicilia (Catania)MaldiveQual è il vostro sogno di viaggio per cominciare alla grande l’anno che verrà? Nella gallery sopra ve ne proponiamo 20: 20 idee per festeggiare il 2020 in giro per il mondo e farvi il migliore degli auguri. Viaggiare ...

Campidoglio - a Capodanno 1000 artisti per 24 ore nella Festa di Roma 2020 : Roma – Si svolgerà dalla sera del 31 dicembre alla sera dell’1 gennaio la quarta edizione de La Festa di Roma, la grande maniFestazione ad ingresso libero promossa, in occasione del Capodanno, da Roma Capitale con la collaborazione del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea coordinato dal Dipartimento Attività Culturali di cui fanno parte: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Associazione Teatro di Roma, l’Azienda ...

Lo show del Capodanno Rai 2020 sarà trasmesso da Potenza : Gli italiani potranno brindare al nuovo anno seguendo il consueto Capodanno Rai 2020 che sarà trasmesso da Potenza. La notizia