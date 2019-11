Camminavano su binari | due giovani investiti da treno

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Stavano camminando lungo idella stazione di Porto Marghera (Venezia) quando sono statidi striscio da unin transito. Ora una coppia difrancesi di 26 e 27 anni sono ricoverati all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Lui è in gravi condizioni. Pochi minuti prima della mezzanotte, i due stavano passeggiando sui, forse convinti della mancanza di convogli in transito a quell’ora. Ma in quel momento, unvuoto stava lentamente rientrando al deposito. E nel buio della notte, come riporta VeneziaToday, il convoglio ha investito i due francesi.Secondo le prime ricostruzioni, i duesuisarebbero stati colpiti di striscio da una delle carrozze centrali del convoglio in manovra verso la rimessa. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco che con i paramedici del 118 hanno soccorso i due turisti francesi.+++Nel impatto, il ragazzo è ...