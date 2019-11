Calcio in Campania | ma senza il Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 17 novembre 2019)inPer ilinparliamo di una partita che rappresenta il classico per le sfide tra vicini di casa, parliamo di Savoia Nola. La città dei Gigli (Nola, ndr) è stata battuta per 2-0 dalla compagine di Torre Annunziata in una sfida che ha reso perfettamente evidenti quelli che sono i valori attuali delle 2 squadre: il Savoia veleggia al secondo posto in classifica della serie D Girone I alle spalle del blasonato Palermo, mentre il Nola staziona a metà classifica. E’ pur vero che per i nolani (4 sconfitte nelle ultime 5 gare) il calendario in questo momento sembra proibitivo per la sequenza di squadre, più attrezzate per la categoria, che ha incontrato negli ultimi tempi e contro cui dovrà ancora giocare. Intanto oggi i Torresi sono andati in gol nella parte finale del primo tempo con un destro scoccato dal limite sinistro dell’area di rigore ...

