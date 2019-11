Calate del 20% le vendite dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti

Clima - il grande freddo sulle Alpi è sempre più raro : giornate con minime sottozero Calate del 10% rispetto agli anni Settanta : Le temperature sottozero in alta quota diventano più rare. Lo dicono i nuovi dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Cnr – Centro nazionale delle ricerche elaborati per il Il Sole 24 Ore e svolti monitorando il Clima delle aree Alpine. Emerge un quadro in linea con l’emergenza Climatica globale: l’estate del 2019 è la terza più calda dal 1800 (dopo 2003 e 2012) e le giornate con temperature ...