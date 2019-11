Calabria | Rubettino rinuncia | centrosinistra punta dito contro M5S

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – C’è grande amarezza, per usare in eufemismo, nelcalabrese per laalla candidatura dell’ere Florindo. “Si era innescato un bellissimo meccanismo, si poteva infiammare la piazza, si poteva vincere”, dice all’Adnkronos chi ha lavorato sul nome di Rubbettino, “una candidatura civica che stava riscuotendo un grande successo”. Un ‘meccanismo’ saltato, a quanto viene riferito, in buon parte per le uscite del Movimento 5 Stelle. In particolare per quelle di Paolo Parentela, coordinatore della campagna elettorale del Movimento alle Regionali in. L’altro ieri ha detto: “No al Pd anche se candida Rubbettino, non ci sono condizioni per dialogo”. Un’uscita che avrebbe pesato nelle decisioni di Rubbettino. Il, il Pd in ...

Monica24675734 : La guerra dei roses... Nel Pd c è maretta...Oliverio no... Rubettino no...io propongo topo gigio... Quando si perde… - infoitinterno : Regionali Calabria, volano gli stracci nel Pd. I circoli pro Oliverio si scagliano contro Rubettino: “alle comunali… - quicosenza : Regional Calabriai, l'editore #Rubbettino il nome nuovo del #Pd. Fumata bianca con @nzingaretti al #nazareno L'edit… -