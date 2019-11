Calabria | Rubbettino | ‘no condizioni per candidatura | centrosinistra troppo diviso’

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – L’editore Florindoha declinato l’invito del segretario Pd, Nicola Zingaretti, aalla presidenza della Regionealle prossime regionali. “Purho potuto constatare che non ci sono lenel quadro politico calabrese per fare tutto ciò. Il campo del centro sinistra è molto più diviso di quello che mi sarei aspettato. Da quanto si legge già dai primi segni sarei stato coinvolto in una lotta dilaniante”, spiega in una nota. “Ringrazio le tantissime persone che mi hanno incoraggiato a candidarmi alla Presidenza della Regionee mi scuso di non averle potute ringraziare una per una. Ho colto soprattutto nei messaggi dei più giovani quell’energia viva che potrebbe davvero cambiare questa terra. E in quelli di tante madri e padri la preoccupazione e talvolta la disperazione ...

