Bufera di neve in Alto Adige | valanga si abbatte su zona abitata | 6500 persone senza

Maltempo Usa - Bufera di neve fuori stagione : 7 Stati colpiti : Sul calendario l’estate è terminata da solo una settimana, ma in una parte degli Stati Uniti occidentali è già arrivato l’inverno. Una tempesta di neve fuori stagione , che il National Weather Service ha definito “storica”, sta creando il caos e minacciato i raccolti in sette Stati nell’ovest del Paese. La bufera ha portato oltre un metro di neve in alcune parti della California, Oregon, Montana, Idaho, Nevada, Utah ...

