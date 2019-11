Boxe | Irma Testa e Assunta Canfora vincono la medaglia d’oro al Memorial Liventsev

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) A Minsk (Bielorussia) si è disputato ildi, la kermesse di pugilato ha regalato belle soddisfazioni all’Italia visto chesono riuscite a conquistare lad’oro rispettivamente tra le 69 kg e le 57 kg, sconfiggendo la russa Solomatina e la bielorussa Bruevich per 5-0 dopo essersi rese protagoniste di un bel cammino netto che fa ben sperare in vista del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma la prossima estate. Olena Savchuk è stata invece battuta dalla bielorussa Apanosovich per 5-0 nei quarti di finale dei 51 kg. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FPI