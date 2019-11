Bomba d?acqua e Napoli allagata | il ponte della Sanità si trasforma in piscina

Bomba d'acqua su Caserta - campi allagati e stalle distrutte : Bomba d'acqua a Caserta. Non si ferma il nubifragio che da ieri sta investendo larga parte del territorio Casertano, in particolare la pianura campana

Bomba d'acqua Napoli/ Video maltempo : Rione Sanità allagato - macchine sommerse : Bomba d'acqua Napoli, maltempo in Campania: Rione Sanità allagato da fiume di pioggia. macchine sommerse dall'acqua: il Video.

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - Bomba d'acqua su Napoli. A Venezia domani nuovo picco marea : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 12 - Torna l'acqua alta a...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli - allagamenti in Friuli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11.48 - allagamenti nella...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11 - A Napoli una Bomba d'acqua...

Bomba d'acqua su Napoli - Rione Sanità in ginocchio : un fiume in piena travolge i Vergini : Da Venezia a Napoli, il maltempo flagella l'Italia. Rione Sanità, borgo dei Vergini: un fiume in piena di acqua piovana travolge tutto e tutti. È l'effetto della Bomba...

Il maltempo colpisce la costa laziale : 'Bomba d'acqua' su Civitavecchia e Santa Marinella : Il maltempo che sta sferzando l'Italia da Nord a Sud si è abbattuto sul litorale laziale. Alle prime luci dell'alba di oggi 15 novembre un violento nubifragio ha colpito i comuni costieri di Civitavecchia e Santa Marinella. Dunque, non solo Venezia è alle prese con il fenomeno dell'acqua alta e Genova con una tempesta di fulmini, ma anche la Toscana e la costa settentrionale del Lazio. Dopo una notte di incessanti piogge, intorno alle 7 di ...

Bomba d'acqua su Napoli - maxi voragine ai Ponti Rossi : sgomberate 52 famiglie : È emergenza maltempo a Napoli. Alle 3.15 di questa notte s'è aperta una maxi voragine in via Udalrigo Masoni, all'altezza dei civici 46 e 63: 52 nuclei familiari sono stati...

“La piazza è sprofondata!”. Bomba d’acqua - l’allarme della protezione civile. Cosa è successo : Bomba d’acqua sui Castelli Romani, con numerose strade allagate e vigili del fuoco e protezione civile insieme alla polizia locale al lavoro dalle prime ore del mattino. A Velletri alle 10 è sprofondata parte di piazza 20 settembre, quando anche la rotatoria ha subito uno smottamento e i lampioni della pubblica illuminazione sono venuti giù. Un albero è caduto su via Appia Nuova sempre a Velletri, dove stanno lavorando i cantonieri dell’Anas per ...

Bomba d'acqua in Campania - scuole chiuse a Napoli - Salerno e Benevento anche mercoledì : ?altre 24 ore di allerta meteo : Il sindaco Luigi de Magistris ha firmato l?ordinanza di chiusura delle scuole anche per mercoledì in tutto il territorio del comune di Napoli. Il livello di allerta, infatti, resta...

Bomba d'acqua in Campania - scuole chiuse a Napoli - Salerno e Benvento anche mercoledì : ?altre 24 ore di allerta meteo : Il sindaco Luigi de Magistris ha appena firmato l?ordinanza di chiusura delle scuole anche per mercoledì in tutto il territorio del comune di Napoli. Il livello di allerta, infatti,...

Bomba d'acqua sulla Campania - già evacuate 200 persone a Sarno : Il sindaco di Sarno ha ordinato in via precauzionale l'evacuazione dei residenti dell'area pedemontana. Il provvedimento, scattato alle 9, sta riguardando circa 200 persone. La decisione...

Bomba d'acqua su Napoli - de Magistris chiude le scuole anche mercoledì : ?altre 24 ore di allerta meteo : Il sindaco Luigi de Magistris ha appena firmato l?ordinanza di chiusura delle scuole anche per mercoledì. Il livello di allerta resta arancione fino alle 12 di mercoledì 6...

Bomba d'acqua su Napoli - è allerta meteo arancione e de Magistris chiude le scuole martedì : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità arancione a partire dalle 12 di martedì e per le successive 24 ore. Sulla gran...