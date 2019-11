Bisturi a ritmo di jazz | operato al cervello mentre suona il piano

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Francesca Angeli Con la tecnica «Awake surgery» il paziente è sveglio in modo da preservare le sue capacitàaldi. Si chiama Awake surgery ovvero «chirurgia da svegli» e si pratica già da quale anno soltanto in alcuni centri di eccellenza ma certamente l'intervento eseguito in Romagna all'ospedale Bufalini di Cesena lo scorso lunedì rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto a questa tecnica per la sua complessità e peculiarità. Protagonista un giovane pianistaaffetto da una grave forma di tumore al. Proprio allo scopo di preservare la sua abilità musicale il paziente è statoda svegliova un piccoloforte elettrico sorretto da due medici. Questo tipo di tecnica ha due principali finalità: ovviamente asportare tutta la massa tumorale in modo da garantire una piena guarigione ma (e qui sta il valore della Awake ...