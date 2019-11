Biathlon | imperioso successo di Dorothea Wierer nella mass start di Sjusjøen!

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) A Sjusjøen, gustoso evento-antipasto in vista dell’apertura della Coppa del Mondo che scatterà fra due settimane,mattinata di oggi è andata in scena lafemminile. Comesprint di sabato,e Lisa Vittozzi hanno saputo essere protagoniste. In particolare l’altoatesina è apparsa molto pimpante, presentandosi nelle posizioni di vertice sin dalle fasi iniziali della gara. I poligoni a terra hanno scremato notevolmente il novero delle pretendenti al, riducendole a cinque. Infatti, dopo le prime due sessioni di tiro, il gruppo di testa era composto dalle due azzurre, dalle tedesche Franziska Preuß e Denise Hermann, nonché dalla norvegese Marte Røiseland-Oslbu. Il terzo poligono si è rivelato fatale per le ambizioni di Vittozzi, che ha inopinatamente mancato ben tre bersagli, uscendo quindi dalla contesa per la vittoria. Un errore anche per ...