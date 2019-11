Belen | vacanza da urlo e lato B in evidenza | ma alcuni fan si arrabbiano

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 17 novembre 2019)Rodriguez e unadache fa impazzire i fan. La showgirl argentina si sta rilassando a Tenerife e sui social ha provveduto a postare alcune foto in costume che hanno scatenato le fantasie dei suoi follower. Prima uno stupendo scatto su una piscina a sfiora con un fantastico sfondo di spiaggia e mare. Poi una posa sensuale in spiaggia in bikini in cuiRodriguez mette ininB perfetto. In poche ore il post su Instagram ha ricevuto migliaia di like e commenti positivi. Ma c’è anche chi chiede alla bella argentina: “ma tu non lavori mai?…”. Solo invidia o qualcosa di più? Di sicuro perva a gonfie vele l’amore con Stefano De Martino e c’è chi parla di un nuovo figlio in arrivo. I due stanno vivendo un periodo d’oro, sia a livello famigliare che lavorativo.

