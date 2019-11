Belen Rodriguez riprende Stefano De Martino quasi nudo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Ludovica Marchese La coppia si sta godendo un weekend autunnale a Erbusco tra paesaggi da cartolina, cucina d’eccellenza e benessere. Tra le foto del posto, però, ne spunta una decisamente bollente in cui il bel ballerino si sta preparando senza sapere di essere ripreso di nascosto Una vita in vacanza, potrebbe essere la colonna sonora della relazione traDe, la coppia Vip che dopo mille vicissitudini è tornata insieme. Infatti, dopo essersi sposati nel 2013, solo due anni dopo si sono separati, per poi stupire di nuovo il pubblico con un ritorno di fiamma clamoroso. Dopo aver trascorso un’estate a Ibiza e vari weekend sia in montagna che al mare, si sono concessi una settimana alle Maldive. Poi, tornati rilassati e abbronzatissimi dalla trasferta ai Tropici, si sono diretti in compagnia di Santiago sul Lago di Como. Per non parlare, infine, ...

