Belen e Damante | nuove verità sul flirt segreto

Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno avuto una relazione clandestina? : "Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip. Si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello". A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi nel ...

Belen Rodriguez - 'Chi' ipotizza una relazione con Andrea Damante risalente a un anno fa : Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 30 ottobre, ha lanciato un'indiscrezione clamorosa: pare che nel recente passato, Belen Rodriguez abbia vissuto una passionale ma segreta frequentazione con Andrea Damante. La rivista di gossip, infatti, sostiene che questo rapporto clandestino si sarebbe consumato circa un anno fa, quando la showgirl faceva ancora coppia con Iannone mentre il dj stava con Giulia De Lellis. Belen e Damante più che ...

