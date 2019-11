Batteri killer | troppi morti Italia prima in Europa

È allarme per il Batterio killer : primi due malati in Lombardia : Sono stati curati e guariti i pazienti colpiti da infezione da Klebsiella pneumoniae NDM a Milano. Ricoverati all'IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano tra settembre e ottobre due pazienti avevano contratto l'infezione in Lombardia, altri due arrivavano da fuori regione. Ma tant'è, dopo la trentina di decessi in Toscana per il batterio multiresistente, c'è allarme anche in Lombardia. La Klebsilla pneumoniae, infatti, viene ...

Xylella - il Batterio killer non si arresta : la strage di ulivi spezza il cuore : La zona cuscinetto ha raggiunto il confine tra il Brindisino e il Barese. A Carovigno oliveto plurisecolari sono avviati...

SuperBatteri killer - in Italia 11mila morti l’anno : Italia ‘maglia nera‘ in Europa per le infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Se le stime parlano di oltre 670mila casi in un anno nel Vecchio Continente, con più di 33mila morti, “la situazione peggiore in assoluto è stata osservata in Italia, con oltre 200mila casi e quasi 11mila decessi stimati“. Lo ricorda Massimo Galli, presidente della Società Italiana malattie infettive e tropicali (Simit), intervenuto a ...

Batterio killer Burkholderia cepacia nel gel doccia per bambini : ritirato il prodotto dal mercato [MARCA E INFO] : Sono state ritirate dal mercato confezioni di “gel doccia per bambini” a forma di animali, venduti in formati da 50 millilitri e prodotto della società austriaca Bauer & Thürridl Handelsgesellschaft mbH – Austria. Nel sapone in questione è stato individuato il Batterio Burkholderia cepacia. A diffondere la comunicazione è stata l’azienda produttrice tramite il suo sito ufficiale. Nella nota sono descritti anche gli ...