Basket | Serie A 2019-2020 | Trento-Cremona 79-89 | gli uomini di Sacchetti espugnano la BLM

Serie A Basket – Colpo Cremona a Trento nel lunch match : sorride coach Sacchetti : Cremona batte Trento nel lunch match della nona giornata: Jordan Mathews permette agli ospiti di agganciare la zona Playoff Cremona sbanca Trento nel lunch match della nona giornata di Serie A. I ragazzi di coach Sacchetti ottengono un’importante vittoria in trasferta che gli permette di agganciare proprio la formazione di casa in classifica, ottenendo un piazzamento in zona Playoff in attesa delle altre partite da giocare nel turno ...

Trento-Cremona 79-89 - Serie A Basket 2019-2020 : i ragazzi di coach Meo Sacchetti espugnano la BML Group Arena nonostante un grande Alessandro Gentile : Non basta un grande Alessandro Gentile all’Aquila Trento nella partita casalinga contro la Vanoli Cremona. I ragazzi di coach Meo Sacchetti giocano una pallacanestro corale, mandano cinque giocatori in doppia cifra e portano a casa una bella vittoria su un campo molto difficile. Parte meglio Trento che nella parte centrale del quarto inaugurale riesce a toccare il +7, con un canestro di Kelly, sul 19-11. Cremona, però, chiama time ...

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : torna una classicissima del Campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fortitudo Bologna e Olimpia Milano, valido per la nona giornata di Legabasket. 10 anni dopo si rigioca uno dei grandi classici della pallacanestro italiana, una sfida dal sapore speciale, che ha assegnato lo scudetto in due occasioni (una vittoria per parte). Celebre fu gara 4 del Forum nella stagione 2004-2005, decisa dal ...

Virtus Roma-Pesaro oggi - Serie A Basket : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Sarà il posticipo tra Virtus Roma e Carpegna Prosciutto basket Pesaro a chiudere la nona giornata della Serie A 2019-2020. Ritorna, sotto una veste diversa, una delle sfide che più hanno infiammato gli Anni ’80 e ’90 sia in Italia che in Europa. Nei playoff è sempre uscita vincitrice la Victoria Libertas (in epoca Scavolini), in Coppa Italia si conta un successo per parte, ma l’unico (doppio confronto) valso per un trofeo è andato a ...

Trieste-Virtus Bologna oggi - Serie A Basket : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : La capolista Virtus Bologna, ad oggi unica squadra ancora imbattuta del nostro campionato, in questa 9a giornata di Serie A basket giocherà in trasferta sul campo della Pallacanestro Trieste, al momento terzultima in classifica. Una sfida che vede gli ospiti largamente favoriti, anche se i padroni di casa sono una squadra imprevedibile, già capace di fare un brutto scherzo, in stagione, a un sodalizio di alto rango come la Dinamo Sassari. Palla ...

Varese-Venezia oggi - Serie A Basket : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : La nona giornata della Serie A di basket offre una sfida molto interessante come quella tra la Openjobmetis Varese e la Reyer Venezia. I lombardi arrivano da due sconfitte consecutive e cercano l’aggancio proprio ai campioni d’Italia in carica, che invece nell’ultimo turno hanno battuto proprio all’ultimo secondo Sassari con una magia di Mitchell Watt. Altro match del pomeriggio quello che vede Treviso ospitare Brescia, ...

Fortitudo Bologna-Olimpia Milano oggi - Serie A Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sarà un “PalaDozza” tutto esaurito quello che oggi pomeriggio, alle ore 18.30, ospiterà il match tra Fortitudo Bologna e Olimpia Milano, una classicissima della pallacanestro italiana che ritorna a disputarsi dopo ben dieci anni di assenza. Sono tanti gli spunti di interesse correlati all’incontro odierno, che può essere senza dubbio indicato come la partita di cartello della nona giornata di Serie A. Si tratta di un confronto ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 17 Novembre 2019 | Serie C - Basket e Volley : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 17 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Serie A Basket – Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo : Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi : Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo della nona giornata di Serie A: Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi in attesa della gara di Brindisi Sassari sale al secondo posto per una notte, in attesa dello scontro fra Brindisi e Pistoia. La formazione sarda supera Reggio Emilia 100-81 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di caoch Pozzecco domina la gara chiudendo in vantaggio tutti e quattro i quarti di ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 9a giornata : Sassari è inarrestabile in casa - batte Reggio Emilia e raggiunge Brindisi al secondo posto : Vittoria larga, netta e incontestabile del Banco di Sardegna Sassari nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di Gianmarco Pozzecco batte la Grissin Bon Reggio Emilia per 100-81 e si porta al secondo posto in classifica, agganciando Brindisi, che non può replicare in quanto questa settimana riposa. Per la formazione di casa sei uomini in doppia cifra: Dwayne Evans (20 punti), Dyshawn Pierre (19), Miro Bilan (17), Michele ...

