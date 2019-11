Basket | 9a giornata Serie A 2019-2020 | la Virtus Roma fa suo il posticipo contro Pesaro

Basket - 9a giornata Serie A 2019-2020 : è grande Bologna! Virtus ancora imbattuta - Fortitudo batte Milano. Varese supera Venezia : Emozioni a non finire nella nona giornata della Serie A di Basket. Dopo le vittorie di Sassari e Cremona nei due anticipi di ieri e mezzogiorno, le altre partite hanno regalato una Serie incredibile di colpi di scena. Soffre tantissimo, rimonta tredici punti di svantaggio, ma resta ancora a punteggio pieno la Virtus Bologna. La squadra di Djordjevic sa solo vincere e questo volta lo fa dopo un tempo supplementare contro una ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 9a giornata : Sassari è inarrestabile in casa - batte Reggio Emilia e raggiunge Brindisi al secondo posto : Vittoria larga, netta e incontestabile del Banco di Sardegna Sassari nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di Gianmarco Pozzecco batte la Grissin Bon Reggio Emilia per 100-81 e si porta al secondo posto in classifica, agganciando Brindisi, che non può replicare in quanto questa settimana riposa. Per la formazione di casa sei uomini in doppia cifra: Dwayne Evans (20 punti), Dyshawn Pierre (19), Miro Bilan (17), Michele ...

Basket - 9a giornata Serie A 2019-2020 : Virtus Bologna a Trieste - c’è Fortitudo-Olimpia Milano : Il nono turno della Serie A di Basket si aprirà domani sera con l’anticipo che mette di fronte il Banco di Sardegna Sassari e la Grissin Bon Reggio Emilia. I sardi sono reduci dalla bella vittoria in Champions League contro lo Strasburgo, che ha riscattato la sconfitta all’ultimo secondo contro Venezia. Un ko che ha rallentato il cammino nelle posizioni di vertice della squadra di Pozzecco, che comunque è l’unica ad aver già riposato ...

Calendario Serie A Basket - 9a giornata : date - programma - orari - tv e streaming : Nona giornata della Serie A di basket che si apre sabato sera con l’anticipo tra il Banco di Sardegna Sassari e la Grissin Bon Reggio Emilia. Nelle sfide della domenica sicuramente spicca la grande classifica del basket italiano tra Fortitudo Bologna ed Olimpia Milano. La capolista Virtus Bologna è ospite della Pallacanestro Trieste, mentre match molto interessante quello tra Openjobmetis Varese e Reyer Venezia. Il posticipo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 8a giornata : impresa Alba Berlino in casa del Panathinaikos - il Real Madrid batte il Barcellona : Serata di sorprese, di grandi classici e di vittorie roboanti, quella che l’Eurolega ha visto in campo oggi nella prima parte dell’ottava giornata. Andiamo a vedere quanto accaduto anche oltre l’incontro tra Khimki e Milano. Dopo questa sera, al comando ci sono cinque squadre (e potrebbe non essere finita qui): Barcellona, Khimki, Milano, Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes. LA CRONACA DI KHIMKI MOSCA-OLIMPIA MILANO ANADOLU EFES ...

Basket - Champions League 2019-2020 - 5a giornata : la Dinamo Sassari travolge Strasburgo comandando fin dall’inizio : Vittoria roboante per la Dinamo Sassari, che disintegra senza tanti problemi i francesi del SIG Strasburgo al PalaSerradimigni nel quinto turno di Champions League. Il punteggio finale è di 90-67, e la classifica ora sorride, a causa dell’aggancio al Turk Telekom Ankara (rimasto da solo per 24 ore) in testa con 4 vittorie nel girone A. Cinque gli uomini in doppia cifra per gli uomini di Gianmarco Pozzecco: Curtis Jerrells (14), ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 7a giornata : il Buducnost espugna Trento - fatale ai bianconeri un terzo quarto a luci spente : Sconfitta rumorosa e che fa anche parecchio male per la Dolomiti Energia Trento nella settima giornata della prima fase di EuroCup 2019-2020. La formazione allenata da Nicola Brienza, infatti, regala i primi due punti dell’intera manifestazione al Buducnost, che veniva da sei sconfitte in altrettanti incontri, con il punteggio di 69-76 e con un terzo periodo da film horror in termini realizzativi. Per gli ospiti 18 punti di Hassan Martin, ...

