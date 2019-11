Bari | dal 1° dicembre la biblioteca nazionale sospende i servizi | manca il personale

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricaBarile' (2) : (Adnkronos) - Riccardo Fuzio, dopo aver lasciato il suo incarico perché il suo nome era comparso nelle carte dei pm che indagano su Luca Palamara, scrisse una lettera alla figlia minore del giudice. Nel documento sosteneva di non aver fatto in tempo ad aprire l’azione disciplinare contro i suoi coll

Mafia : Fiammetta Borsellino - ‘sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricaBarile’ : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) Denuncia “un silenzio indegno” da parte “del Consiglio superiore della magistratura” perché “non si è saputo assumersi la responsabilità di un procedimento, ma ha fatto da scaricabarile”. E’ la denuncia di Fiammetta Borsellino, la figlia minore, del giudice Paolo Borsellino, dopo la sentenza d’appello che ha confermato le ...

Mafia : Fiammetta Borsellino - ‘sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricaBarile’ (2) : (Adnkronos) – Riccardo Fuzio, dopo aver lasciato il suo incarico perché il suo nome era comparso nelle carte dei pm che indagano su Luca Palamara, scrisse una lettera alla figlia minore del giudice. Nel documento sosteneva di non aver fatto in tempo ad aprire l’azione disciplinare contro i suoi colleghi indagati per depistaggio. “Doveva produrre atti e lavorare invece aveva altro da fare – dice oggi Fiammetta ...

Fuggito dall’Eritrea si è laureato in scienze politiche a Bari : “Voglio aiutare i migranti come me” : Afewerki Ghebremichael, 35enne originario dell'Eritrea, si è laureato in scienze politiche all'Università di Bari. Lo studente è Fuggito dal suo paese anni fa e ha ottenuto lo status di rifugiato politico, poi ha studiato e scritto una tesi sull'Eritrea nella politica estera italiana dal 1949 al 1991.Continua a leggere

Ondata di maltempo - un morto a Bari : colpito dal ramo di un albergo nel giardino di casa : Il maltempo ha fatto la sua prima vittima in Italia: si tratta di di un anziano di 80 anni della provincia di Bari, Pasquale Cutecchia, che è morto mentre era a piedi vicino al cancello di casa in contrada Malerba ad Altamura, colpito dal ramo di un albero del proprio giardino spezzato dal forte vento. Temporali in arrivo anche domani.Continua a leggere

Tunisino colpisce la Barista - carabinieri lo salvano dal linciaggio : Federico Garau Lo straniero è stato semplicemente allontanato dal locale: non risulta alcun provvedimento preso nei suoi confronti. Accertamenti tuttora in corso Ubriaco fradicio, il Tunisino colpisce in faccia una barista di Montecarotto (Ancona), minaccia un assessore ed un consigliere comunale e poi viene salvato dal linciaggio da parte dei presenti intervenuti in soccorso della donna. Il colpevole si trovava all'interno del "Bar ...

Usa - ingente perdita di petrolio dall’oleodotto Keystone 1 : oltre 9mila Barili di greggio versati : "Stiamo esaminando la qualità dell'aria dell'acqua e della fauna", afferma la Trans Canada Energy, escludendo per il momento che ci siano danni ambientali o a persone. La perdita si è verificata lungo la pipeline Keystone 1, parte del controverso progetto per raddoppiare il Keystone XL che collega il Canada con il Golfo del Messico, in Texas.Continua a leggere

Rosneft divorzia dal petrodollaro : ?i Barili russi si pagano tutti in euro : Rosneft non vende più nemmeno un barile di petrolio in cambio di dollari, una scelta che impatta transazioni per oltre 80 miliardi l’anno. L’addio al biglietto verde in favore dell’euro – su cui erano circolate indiscrezioni di stampa – è ormai completo, ha affermato Igor Sechin, ceo della compagnia russa

Bari - dai Balcani all’Italia con 450 kg di marijuana sul motoscafo : arrestato dalla Guardia di finanza : Aveva 450 kg di marijuana a bordo. È finito in manette un 48enne italiano alla guida del motoscafo fermato dalla Guardia di finanza di Bari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo è partito dai Balcani per l’Italia. Le fiamme gialle hanno trovato la droga suddivisa in 45 involucri, contrassegnati da sigilli recanti la provenienza e la destinazione. L’imbarcazione di circa 6 metri dotata di un potente motore ...

Emily - il Baritono transgender. Prima voce lirica fuori dal coro : «Tutto quanto fa spettacolo» deve aver pensato il pubblico dell'ultima Biennale Musica di Venezia quando si è trovato davanti una donna sul palco che cantava con voce maschile. Esigenze di scena, qualcuno si sarà detto al festival. Poi la scoperta fuori dai camerini. La signora in questione era proprio una signora, ma col vocione, profondo, sicuramente maschile. La voce della Prima voce lirica transgender italiana (Prima e unica a quanto pare). ...

VOLO Bari LONDRA - ATTERRAGGIO D'EMERGENZA A BASILEA/ 4 in ospedale per accertamenti : Aereo BARI LONDRA, paura sul VOLO della British Airways: necessario un ATTERRAGGIO D'EMERGENZA in Svizzera, le ultime notizie.

Bari - soffocò la figlia di tre mesi in ospedale. La Corte d’assise : “Non voleva uccidere” : Non fu omicidio volontario. La notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016 Giuseppe Difonzo uccise, soffocandola nel sonno, la figlia Emanuela di tre mesi mentre era ricoverata da 79 giorni all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Ma per i giudici della Corte di Assise di Bari non voleva o meglio andò oltre le sue reali intenzioni come si legge nelle motivazioni della sentenza con la quale nel marzo scorso il 31enne di Altamura è stato condannato ...

Calabria - Barista muore in un tragico incidente stradale con la moto : Un nuovo incidente stradale si è verificato in Calabria e ha provocato la morte di un barista calabrese che stava viaggiando a bordo di una moto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, che si sono recati sul luogo dell'incidente e hanno iniziato a condurre tutte le indagini di rito. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarlo e si è limitato a constatarne l'avvenuto decesso. Un altro incidente stradale è ...

Furbetti del cartellino in ospedale - 27 dipendenti Asl licenziati e altri 23 sospesi a Bari : Le sanzioni decise dall'Ufficio procedimenti disciplinari dell'asl di Bari dopo lo scandalo assenteismo che ha coinvolto gli ospedali di Molfetta e Monopoli e finito al centro di ben due inchieste giudiziarie avviate dalle Procure di Trani e di Bari. Solo per uno dei 51 indagati è stata disposta l'archiviazione del procedimento disciplinare.Continua a leggere