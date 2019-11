Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale degli altri. È l’eterno, orwelliano, sospetto che guasta i rapporti tra Stati all’interno dell’Unione europea e che ora trova nuovo motivo nel via libera alcon fondi pubblicibanca tedesca NordLB deciso dall’antitrust di Bruxelles. In realtà la decisione non sembra in contrasto con le norme che regolano la materia ma certamente in altri casi, ad esempio l’italiana Tercas, l’approccio è stato differente. Ricapitoliamo brevemente la vicenda di NordLB. La banca di Hannover è stata trascinata a picco dal deteriorarsi di prestiti erogati al settore dei trasporti marittimi. Negli ultimi anni il settore ha pagato un eccesso di capacità, a fronte del rallentamento dei traffici da e per la Cina. Così di quasi 20 miliardi di finanziamenti concessi da NordLB, un terzo si è trasformato in “non performing loan”, ossia prestiti che non ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Banche, “l’ok della Ue al salvataggio pubblico di una Landesbank è il segno di un dietrofront. Che può giovare a tutti… - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Banche, “l’ok della Ue al salvataggio pubblico di una Landesbank è il segno di un dietrofront. Che può giovare a tutti… - fattoquotidiano : Banche, “l’ok della Ue al salvataggio pubblico di una Landesbank è il segno di un dietrofront. Che può giovare a tu… -