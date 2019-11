ATP Finals 2019 | Stefanos Tsitsipas trionfa da debuttante nel torneo battendo in rimonta

Tennis - Stefanos Tsitsipas vince le ATP Finals : battuto Dominic Thiem : Stefanos Tsitsipas è il nuovo "maestro" del Tennis. Il giovane Tennista greco ha vinto le Atp Finals, battendo nell'ultimo atto Dominic Thiem in 3 set con il punteggio di 6/7, 6-2, 7/6. Si tratta del successo più prestigioso della carriera per il greco, che al debutto nel torneo professionistico di Tennis più importante dell'annata dopo le quattro prove del Grande Slam, ha portato a casa il trofeo. Il classe 1998 è il più giovane vincitore dal ...

LIVE Thiem-Tsitsipas 7-6 2-6 6-7 - Finale ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco vince il titolo di “Maestro dell’anno” dopo una finale epica! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 21.54 Stefanos Tsitsipas vince 6-7 6-2 7-6 contro Dominic Thiem al termine di una finale epica! Il greco è il primo tennista di sempre a fare il back-to-back Milano/Londra, cioè sia alle NextGen Finals, che al Master di fine anno. L’ellenico vince il trofeo più importante della sua giovane carriera, contro l’austriaco, che lotta ...

LIVE Thiem-Tsitsipas 7-6 2-6 6-7 - Finale ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco vince il titolo di “Maestro dell’anno” dopo una finale epica! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 7-4 È FINITA!!! STEFANOS TSITSIPAS vince LE ATP Finals 2019! 6-4 DOPPIO MATCH POINT! Tsitsipas ad un passo dal titolo. 4-5 LENTO THIEM IN USCITA DAL SERVIZIO! Tsitsipas può servire per il match con due servizi. 4-4 CHE ROVESCIO DI THIEM! Bolide dell’austriaco: Tsitsipas in crisi. 4-3 CHE ATTACCO DI THIEM! PARTITA INCREDIBILE! Thiem non esita e tira con il diritto ...

ATP Finals – Vittoria e proposta di matrimonio per Herbert - il francese spiazza tutti alla O2 Arena [VIDEO] : Dopo aver vinto il titolo in doppio alle ATP Finals, il tennista francese ha annunciato di voler sposare la propria compagna Emozioni a fior di pelle alla O2 Arena di Londra, dove Pierre-Hugues Herbert ha prima vinto il titolo di doppio alle ATP Finals insieme a Nicolas Mahut e, poi, ha chiesto alla propria compagna Julia di sposarlo. La proposta ufficiale era già arrivata a Paris Bercy, ma il transalpino a Londra ha ammesso: “Julia ...