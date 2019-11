Atalanta-Juventus | probabili formazioni | per Sarri possibile tridente CR7-Higuain-Dybala

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Il 13° turno di Serie A aprirà i battenti alle ore 15:00 di sabato 23 novembre con uno dei match più interessanti della giornata, ovvero. La Dea è reduce da un anonimo pareggio a reti inviolate contro la 'nuova' Sampdoria di mister Ranieri, nel quale i bergamaschi hanno giocato in dieci dal 74' dopo che Malinovskyi ha ricevuto due cartellini gialli in poco più di 20 minuti. La tegola dei cartellini rossi sembra non volersi placare dopo il 'colpo di testa' di Ilicic nel match del 11° turno contro il Cagliari perso per 2-0. Magro bottino dunque per i bergamaschi che hanno ottenuto 1 solo punto negli ultimi due turni di campionato e la principale motivazione sembra il primo storico approdo in Champions League che dona si entusiasmo ma toglie, inevitabilmente, vigore fisico ad una compagine non abituata a competere su più fronti....

