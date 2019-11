Ascolti tv sabato 16 novembre 2019

Fonte : blogo

(Di domenica 17 novembre 2019) Prime Time Su Rai 1 Una storia da cantare - De André, prima puntata (live e recensione), ha registrato 4.147.000 telespettatori, share 21,1%. Su Rai 2 NCIS .000, %. FBI ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Le Parole della settimana ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Tu sì que vales, quinta puntata, ha registrato un netto di 5.427.000 telespettatori, share 29,5%. Su Italia 1 Il film d'animazione Madagascar 2 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Sentieri selvaggi ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Atlantide - Mussolini. Primo Atto ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 F1 qualifiche: GP Brasile ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Presa mortale ha registrato .000 telespettatori, share ...

