Arno sale ancora, slavina in Alto Adige

Vertice in Prefettura a Firenze, dove l'supera il secondo livello di guardia. Nel Pisano, straripa il fiume Cecina: evacuate 500 persone. Esondato anche il Sieve. Il Grossetano è stato colpito da una tromba d'aria. Ad Albano, vicino a Roma, un albero ha colpito un automobilista che è grave. In Val Martello, in, una valanga si è abbattuta su una zona abitata, danneggiando alcune case. Scattati i soccorsi per la ricerca di dispersi. Nevica intensamente nel Bresciano con disagi in Val Trompia.(Di domenica 17 novembre 2019)