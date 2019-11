Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Per vent’anni è stato l’angelo custode di tre papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e, fino a un mese fa, Francesco. Ma da maggio prossimo potrebbe diventare il sindacosua città,, ex, è il nome forte su cui punta il centrosinistra aretino per provare a riconquistare la città dopo cinque anni di governo di centrodestra del sindaco Alessandro Ghinelli.si è dimesso un mese fa dopo la fuga di notizie con tanto di volantino dei cinque dipendentiSanta Sede sospesi perché coinvolti in un’inchiesta sugli investimenti immobiliari del Vaticano. Il Pd avrebbe scelto lui proprio perché conosciuto al grande pubblico, lontano dalla vita politica ma vicino ai valorisolidarietà e dell’attenzione verso gli ultimi. Al fattoquotidiano.it risulta che ormai i dem si siano convinti die resta soltanto che sia lui a ...

Noovyis : (Arezzo, Pd tentato da Domenico Giani: l’idea dell’ex capo della gendarmeria vaticana per battere il centrodestra)… - MPenikas : FQ: Arezzo, Pd tentato da Domenico Giani: l’idea dell’ex capo della gendarmeria vaticana per battere il centrodest… - TutteLeNotizie : Arezzo, Pd tentato da Domenico Giani: L’idea dell’ex capo della gendarmeria vaticana per… -