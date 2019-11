Anticipazioni Un posto al sole dal 25 al 29 novembre | Alex rifiuta ancora Del Bue

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alleriguardanti le prossime puntate della soap opera Unalin onda fino a venerdì 29. Occhi puntati,una volta, sulle vicende che hanno come protagonista il giovane Diego il quale, dopo essere uscito dal carcere, riuscirà a prendere in mano le redini della sua vita e per lui arriverà anche una nuova proposta di lavoro che, per certi versi, spaventerà un po' suo padre. Intanto il giovane Del Bue si impegnerà per riconquistare di nuovo, ma quest'ultima rifiuterà il suo corteggiamento. Unal, gli spoiler al 29: Diego tornerà a lavoro dopo la scarcerazione Nel dettaglio, infatti, ledella prossima settimana di Unalrivelano che per Diego arriverà il momento di tornare alla vita di tutti i giorni dopo che si è scrollato di dosso le pesanti accuse riguardanti ...

zazoomnews : Un Posto al Sole Anticipazioni 18 novembre 2019: Carla aggredita ma Vittorio corre in suo aiuto - #Posto… - infoitcultura : Un Posto al Sole Anticipazioni 18 novembre 2019: Carla aggredita ma Vittorio corre in suo aiuto - Teleblogmag : Vittorio difende Carla ma intende fare anche molto di più per lei sfruttando il programma alla radio. #upas… -