Andrea Dovizioso MotoGP | GP Valencia 2019 | “Contento della stagione | confermiamo il

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Valencia 2019 : “Non ho fatto un giro perfetto. Speriamo domani non ci sia vento” : Una qualifica non certo esaltante quella di Andrea Dovizioso nel Gran Premio di Valencia 2019 di MotoGP, chiusa con la sesta posizione che lo porterà a scattare domani dall’ultima piazzola della seconda fila. Il forlivese, tuttavia, ha già dimostrato quest’anno che già in partenza può sfruttare le sue grandi doti per recuperare qualche posizione quindi in vista della corsa le ambizioni possono anche essere quelle di lottare per il ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Valencia 2019 : “Due problemi alla Ducati ma siamo in top ten. Si poteva fare meglio” : Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del nono posto nelle prove libere 2 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il pilota della Ducati ha faticato a ingranare ma con una zampata nel finale è riuscito ad agguantare un piazzamento nella top ten della classifica combinata che al momento garantirebbe l’accesso diretto al Q2. Il forlivese ha sofferto non poco nel ...

VIDEO Andrea Dovizioso sul ritiro di Lorenzo : “Ha sorpreso tutti - mi fa molto effetto avendo la sua stessa età” : Il fine settimana del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultima tappa della stagione per il Mondiale MotoGP, si è aperto nella giornata di ieri con l’annuncio ufficiale del ritiro da parte del cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo. Compagno di squadra nel biennio 2017-2018 in Ducati e grande avversario fin dai tempi degli esordi nel 2001, Andrea Dovizioso ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sua decisione raccontando ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grande rivale. Dobbiamo migliorare per gareggiare con Marquez” : Andrea Dovizioso si presenta particolarmente motivato al GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il centauro della Ducati ha vinto su questa pista dodici mesi fa e andrà a caccia di un difficile bis, la moto della Scuderia di Borgo Panigale non sta attraversando un eccellente momento dal punto di vista prestazionale e il forlivese dovrà essere bravo a fare ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : la contraddizione Andrea Dovizioso. Più punti del 2018 - mai in lotta per il Mondiale : Domenica 17 novembre andrà in scena l’ultimo atto ufficiale della stagione 2019 del MotoMondiale con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, in programma sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia. Per la Ducati ed in particolare per Andrea Dovizioso è però già possibile tracciare un bilancio complessivo del 2019, in cui concluderà per il terzo anno consecutivo da vice-campione del mondo alle spalle di un fenomenale Marc ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Che bello lottare con Valentino Rossi - aggressivo ma pulito. E in Malesia…” : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi si sono resi protagonisti di una bellissima battaglia ruota a ruota in occasione del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena lo scorso weekend a Sepang. I due centauri italiani si sono contesi il terzo posto, a spuntarla è stato il forlivese al termine di una battaglia campale col Dottore che sperava di tornare sul podio dopo un’assenza di sei mesi. L’alfiere della ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : Andrea Dovizioso - un terzo posto che non può bastare. Ducati ancora lontanissima da Yamaha e Honda : Il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP riporta parzialmente il sorriso a Ducati ed Andrea Dovizioso. Il romagnolo ha saputo conquistare un terzo posto brillante, dopo essere scattato dalla decima casella della griglia, ma un risultato simile, per quanto positivo, non può certo far stappare lo champagne al pilota nativo di Forlimpopoli. Per quale motivo? La speranza di tutto il team di Borgo Panigale era di arrivare a questo punto della ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Contento per il podio - ci voleva…” : Andrea Dovizioso si tiene stretto il terzo posto dopo il Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati spiega al termine della gara quanto fosse importante per lui oggi chiudere sul podio e lo ha conquistato con tutte le forze, nonostante gli attacchi di Valentino Rossi. Il romagnolo, tuttavia, analizza anche gli aspetti che potrebbero migliorare. Andiamo a sentire la sua analisi post-GP di Malesia. VIDEO: LE DICHIARAZIONI ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Sapevo che se fossi partito bene avrei potuto lottare per il podio” : Il terzo posto GP della Malesia della MotoGP parla italiano: Andrea Dovizioso, già certo della seconda piazza nella classifica finale del Mondiale, ha chiuso terzo alle spalle di due iberici, Maverick Vinales, primo, ed in grado di battere il campione del mondo, il connazionale Marc Marquez. A caldo, appena rientrato in pit lane, Andrea Dovizioso ha detto ai microfoni di Sky Sport: “Direi che abbiamo fatto tutto il possibile, il passo era ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Grossa mossa di set-up - siamo vicini agli altri : posso lottare per la vittoria” : Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati aveva faticato in mattinata ma nel turno pomeridiano ha rialzato la china e ha dato una risposta importante sul circuito di Sepang facendo capire che può essere un serio pretendente al podio nella gara di domenica. Il forlivese ha accusato sei decimi di ritardo da Fabio Quartararo che ha timbrato il record ...

Andrea Dovizioso su Marc Marquez - sembra una resa : "Divario impressionante - così per tutti" : "Dobbiamo pensare al distacco, non tanto alla posizione finale, il punto purtroppo è che il distacco era decisamente superiore all’anno scorso. Non possiamo essere soddisfatti. Ci sono stati tanti alti e tanti basse nella stagione, ma alla fine stiamo chiudendo secondi, questo è positivo". È il bila

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Il distacco da Marquez è enorme - abbiamo difficoltà con le gomme” : Andrea Dovizioso si proietta al penultimo atto della stagione del Mondiale 2019 di MotoGP sul tracciato di Sepang (Malesia), sperando di avere meno problemi dell’appuntamento in Australia. Il settimo posto a 15″294 dallo spagnolo della Honda Marc Marquez (campione del mondo) è l’evidenza dei soliti problemi in percorrenza di curva della Ducati che, sulla carta, su una pista “Stop&Go” come quella malese, dovrebbe ...

