Allerta Meteo | pesantissimi bollettini della protezione civile per Lunedì 18 Novembre

Meteo - diretta : è Allerta fiumi. Arno in piena - 500 evacuati in Emilia. Alto Adige - il governatore : «Restate a casa» : Continua il maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Allerta Meteo Toscana : fino a domani criticità per l’isola d’Elba e l’Arcipelago : La Sala unificata della Protezione civile della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo gialla valida fino alla mezzanotte di domani per rischio idraulico idrogeologico del reticolo minore per l’isola d’Elba e l’Arcipelago toscano e Allerta arancione per l’Isola del Giglio. Emessa un’Allerta Meteo con codice giallo per l’Arcipelago toscano per mareggiate in vigore dalle ore 16 di oggi fino alle ore 6 di ...

Allerta Meteo Grosseto - l’allarme del sindaco : “Allontanatevi dalla zona rossa” : “Allontanarsi dalla zona rossa! Per chi è nella zona gialla, non stazionare ai seminterrati e ai piani terra ma salire ai piani più alti“: è l’appello del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. “Per chi è nella zona azzurra, evitare i seminterrati. Nell’ordinanza 124 sono indicati i comportamenti da tenere. Per richieste di emergenza e aiuto alla popolazione sono attivi i seguenti numeri: 0564490738 ...

Allerta Meteo Sardegna : domani attesi temporali e vento forte : Nonostante la breve tregua odierna, piogge e forte vento sono attesi per domani in Sardegna: la protezione civile segnala, per le prime ore di lunedì, temporali di forte intensità sul mar di Sardegna e sul mar di Corsica, con l’interessamento del nord ovest dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento dai quadranti meridionali. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: domani attesi temporali e vento forte sembra ...

Allerta Meteo Firenze : codice rosso nell’Empolese fino a domani : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi 17 e domani 18 novembre codice rosso per rischio idraulico nel reticolo principale per l’area del Valdarno Inferiore (Empolese), codice arancio per rischio idraulico nel reticolo principale per tutte le aree ad esclusione dell’Alto Mugello (Romagna–Toscana), codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore per tutto il ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 18 novembre per Allerta Meteo : l’elenco città per città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, lunedì 18 novembre, a causa del Maltempo? Oltre a Venezia, dove spaventa l’acqua alta, preoccupa l'Arno, ed è emergenza in Alto Adige. Diversi comuni hanno già comunicato che saranno sospese le lezioni per l’allerta meteo: ecco l’elenco aggiornato delle singole città.Continua a leggere

Allerta Meteo Toscana : domani scuole chiuse a Empoli e Manciano : domani 18 novembre 2019 le scuole di Empoli (Firenze) rimarranno chiuse a causa del maltempo e, soprattutto, dell’innalzamento dei livelli dei fiumi: lo ha annunciato su Facebook il sindaco Brenda Barnini, che ha chiesto ai cittadini di evitare situazioni di pericolo: “Non andate a fare turismo sugli argini, non è possibile vedere la gente fare le foto al fiume“. Anche a Manciano, in provincia di Grosseto, scuole chiuse domani ...

Allerta Meteo e maltempo in Toscana : scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno [ELENCO e INFO] : Domani 18 novembre 2019 scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno, mentre negli altri Comuni saranno chiusi solo gli istituti superiori: lo rende noto l’Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa. Il Centro Funzionale ha emesso un’Allerta Meteo di codice rosso per rischio idraulico collegato al fiume Arno valido da ora fino a tutta la giornata di domani. Di conseguenza è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ...

Meteo - diretta : è Allerta fiumi. Arno in piena - 200 evacuati in Emilia. Ischia - scomparsi tratti di spiaggia ai Maronti : Continua il maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...