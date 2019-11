Allerta Meteo in Alto Adige | stato di pre-allarme fino a domani

Allerta Meteo Liguria : piogge intense e neve a bassa quota - prorogata criticità [DATI] : Tra la serata di ieri, sabato e le prime ore di oggi, domenica piogge diffuse tra deboli e moderate hanno interessato buona parte della Liguria, accompagnate da venti settentrionali con raffiche di burrasca o localmente di burrasca forte sui rilievi, mare fino ad agitato e quota neve dapprima elevata in calo nella mattinata. Dopo una pausa attesa per oggi, da domani pomeriggio è in arrivo altra pioggia, soprattutto a Levante. Arpal ha quindi ...

Allerta Meteo : a Venezia nuovo picco - a Firenze sale l'Arno. DIRETTA : Nella città lagunare previsto oggi un nuovo picco dell'acqua alta a 160 centimetri. Danni stimati oltre il miliardo di euro. Mutui sospesi per un anno. Maltempo da Nord a Sud: preoccupa l'Arno, alberi caduti a Roma, emergenza in Alto Adige. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Venezia - Allerta Meteo fino a domenica. Aperto un conto corrente per le donazioni dall'Italia e dall'estero : Il sindaco Brugnaro: "Venezia è un orgoglio di tutta l’Italia, è un patrimonio di tutti, unico al mondo. Grazie al tuo aiuto tornerà a splendere". Resta l'allerta fino a domenica

Venezia ancora sommersa. Allerta Meteo per undici regioni. DIRETTA : Nella città lagunare previsto oggi un nuovo picco dell'acqua alta a 160 centimetri. Danni stimati oltre il miliardo di euro

Allerta Meteo Firenze : domani l’Arno rischia il superamento del primo livello di guardia : I modelli idrometrici del fiume Arno a Firenze prevedono al momento “la possibilità del superamento del primo livello di criticità (3 metri agli Uffizi) nella mattinata di domani con un ulteriore possibile graduale aumento costantemente monitorato. Dal tardo pomeriggio i livelli dovrebbero scendere lentamente di conseguenza alla riduzione delle precipitazioni“. Così la sala operativa della protezione civile secondo quanto si spiega ...

Meteo - il maltempo non molla : l'Allerta della Protezione civile : La perturbazione atlantica che sta interessando l'Italia non sembra placarsi: previste precipitazioni, anche temporalesche...

Allerta Meteo Veneto : codice rosso su Alto Piave e Pedemontano per criticità idrogeologica : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso poco fa un nuovo bollettino nel quale si dichiara l'”Allerta rossa” per criticità idrogeologica sul bacino idrografico Alto Piave e Allerta arancio sul bacino Piave Pedemontano. L’Allerta arancio per criticità idraulica sulla rete principale è dichiarata su pressoché l’intero territorio. L’avviso di criticità ha validità dalle ore ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Domenica 17 Novembre : i BOLLETTINI fanno paura : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica che sta interessando il nostro Paese, mantiene condizioni di diffuso maltempo su gran parte della penisola, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, e con nevicate sulle regioni settentrionali. Questa fase di maltempo sarà anche caratterizzata da una sostenuta ventilazione meridionale responsabile di mareggiate sulle coste esposte ed un successivo rialzo termico. Sulla base delle ...

Allerta Meteo Venezia : domani messe domenicali sospese a San Marco e chiusi tutti i musei - eccetto Correr : domani, domenica 17 novembre, viste le previsioni che parlano di un’acqua alta eccezionale, saranno sospese le messe domenicali nella basilica di San Marco e in alcune altre chiese Veneziane. In particolare, nella basilica di San Marco saranno celebrate le messe delle 7, delle 8, delle 9 e delle 18.45, mentre saranno sicuramente annullate le messe delle 10.30 e delle 12. Lo annuncia il patriarcato, spiegando che le condizioni obbligheranno ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo alza uno scirocco che ribalta l’Italia : freddo e neve in Sardegna - +25°C in Sicilia. Sarà una Domenica da incubo : Come ampiamente previsto, imperversa il maltempo sull’Italia in questo weekend di metà Novembre a causa di un Ciclone Mediterraneo che nelle prossime ore risalirà il mar Tirreno alimentando fenomeni ancor più estremi. Intanto forti piogge hanno colpito nelle ultime ore il Centro/Sud, tra basso Lazio, alta Campania e zone interne del Molise dove sono caduti nelle ultime ore ben 83mm di pioggia a Caserta, 81mm a Pietramelara, 77mm a Capua, ...

Maltempo - ancora temporali e il Po fa paura : Allerta Meteo in molte regioni - l’elenco completo : Una perturbazione atlantica sta interessando l’Italia portando condizioni di generale Maltempo e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, su tutto il Paese. Situazione critica in Toscana, ma anche a in provincia di Pordenone. Prorogate le allerte meteo in Lazio e Campania. L'allarme della Coldiretti: "Livello del Po salito di 1,5 metri in 24 ore".Continua a leggere

Allerta Meteo Roma - il Tevere fa paura : verso una maxi-piena nella Capitale : Scatta l’allarme a Roma per la piena del Tevere. Il maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia centrale ha ingrossato il fiume della Capitale che crescerà ancora nel weekend. Allagate e chiuse le banchine del LungoTevere, come possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Ma a Roma, nel Lazio e nell’Italia centrale tirrenica continuerà a piovere senza sosta per ...

Allerta Meteo Lazio : per le prossime 18-24 ore precipitazioni diffuse - forte vento e mareggiate : Il Centro funzionale regionale rende noto che “il dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, sabato 16 novembre, e per le successive 18-24 ore si prevede sul Lazio il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani codice rosso e arancione per forte maltempo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo di color rosso, dalle 18 di oggi alle 12 di lunedì, per il rischio di criticità idrogeologica nel pordenonese e di color arancione sul resto della regione per piogge molto intense, neve, vento forte, acqua alta e mareggiate. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni diffuse inizialmente moderate, poi da stanotte in genere intense e temporalesche; molto ...