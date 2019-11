Albania-Francia | orario diretta tv in streaming e probabili formazioni

Il «no» della Francia dietro la fumata nera sull’allargamento Ue a Macedonia del Nord e Albania : Macron, alle prese con le pressioni da destra del Front National, è molto cauto sull’allargamento per non dare alla Le Pen un nuovo argomento contro l’immigrazione

Ue - Francia mette il veto su adesione di Albania e Macedonia del Nord : negoziati bloccati e discussione rinviata : Il veto della Francia blocca l’avvio dei negoziati d’adesione all’Ue di Albania e Macedonia del Nord, mettendo in dubbio l’intero processo di allargamento europeo. Il vertice europeo tenutosi giovedì sera e proseguito nella notte non ha dato il via libera alla raccomandazione formulata dalla Commissione riguardo all’annessione dei due Paesi Balcanici a causa del confronto in atto tra i Paesi contrari e quelli favorevoli, una larga ...