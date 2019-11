Adriano Palozzi su Facebook «Cucchi era un tossico | Ilaria lo sfrutta per fare politica»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 17 novembre 2019) «Stefanoera une la sorellala sua morte percarriera». E’ la sintesi del post di, vice presidente del consiglio regionale del Lazio e tra i fondatori di Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti. Scrivesu: «Stefanoha avuto finalmente giustizia! La sorella finalmente è soddisfatta e si lancia in una nuova e brillante carrierao nello spettacolo ( insomma cerca un modo per guadagnare). Stefanosarà anche stato maltrattato e per questo ci sono state delle condanne (giuste? Bah)»! Il ragionamento del consigliere regionale si conclude così: «Va però ricordato che non parliamo di uno studente modello o di un bravo ragazzo di città bensì di unpreso con 20 grammi di hashish e con alcune dosi di cocaina destinate evidentemente allo spaccio e pure abbastanza spocchioso! Per carità ...

pietroraffa : Il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio Adriano #Palozzi scrive che Stefano #Cucchi 'non può passare pe… - imfree81 : RT @neXtquotidiano: Il consigliere regionale che attacca Stefano e Ilaria Cucchi (e poi cancella tutto) - carla91597355 : RT @pietroraffa: Il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio Adriano #Palozzi scrive che Stefano #Cucchi 'non può passare per vitti… -