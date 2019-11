“Addio capitano” Sport italiano in lutto | sconfitto dall’avversario più duro

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 17 novembre 2019)nel mondo dello. È morto Fabrizio Nassi. Capitano della Nazionale argento mondiale in Argentina sul finire degli anni ’70, Fabrizio Nassi era un punto di riferimento e un modello. A tracciare un ricordo del campione, scomparso dopo aver lottato contro una brutta malattia, è il quotidiano La Sicilia. Che scrive: Per i ragazzi della generazione Paoletti era un mito, ma anche un amico. In campo bastava dare la palla al 4 e Fabrizio Nassi assicurava il punto o il cambio palla. Perché allora il volley si giocava così: punto e cambio palla. Nassi, 68 anni, se n’è andato, stavolta sì, da una malattia breve ma che non ha dato scampo. Un atleta formidabile al di là delle 142 presenze in azzurro, dei mondiali giocati nel 1978 a Roma e nell’82. Per cinque stagioni è stato un colosso della Paoletti campione d’Italia, un martello di rara intelligenza. Continua ...