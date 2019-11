Acqua Alta | non solo Venezia | sommersa tutta la costa dell’alto Adriatico | situazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Nonladell’altoè colpita in queste ore da un’altra eccezionalemarea che sta provocando danni e disagi in Romagna, a Burano, Grado e persino a Trieste. La translagunare 352 Belvedere Grado è stata chiusa al traffico. Molte aree abitate sono allagate lungo le coste. E ancheè sott’, aspettando il picco di circa 160cm atteso per le 13:00. Lungo le calli i negozi e i bar che hanno scelto di rimanere aperti hanno alzato le paratie di metallo. Chi non le aveva e’ corso ai ripari, ha fatto fare pannelli di legno, che da ieri sera ha sistemato come poteva. In molti locali, le poltrone, le sedie, i cuscini sono gia’ stati messi in bilico sui tavoli, piu’ in alto che si puo’. Nei bar la zona fruibile e’ limitata, ma presto si chiude del tutto, raccontano, perche’ l’...

repubblica : Lega e Zaia bocciano emendamenti dem sul cambiamento climatico e l'acqua alta inonda l'aula consiliare [aggiornamen… - davidefaraone : Venezia, oggi. Sopra, alcuni dei 500 “Angeli dell’acqua alta”, ragazze e ragazzi giunti da tutto il Veneto per dare… - petergomezblog : Acqua alta, ecco come funzionano le paratie mobili di Rotterdam: “Il modello Mose fu scartato per la manutenzione c… -