Acqua alta a Venezia | torna l' allerta super-marea | atteso per le 13 un nuovo picco di 160

Acqua alta - Venezia in allarme per nuovo picco previsto alle 13. Stop per un anno alle rate dei mutui : Nella notte l'Acqua è tornata a salire, il nuovo picco dovrebbe arrivare a 160 centimetri. Bar e negozi alzano le paratie. Il sindaco Brugnaro nominato commissario, firmata l'ordinanza per contributi di 5mila euro ai privati e di 20mila alle aziende

Il regista Andrea Segre : “Attenti - l’Acqua alta scava un solco anche nelle persone” : 43 anni, veneziano di Dolo, sta per iniziare le riprese del suo prossimo film su Venezia. Verrà girato in primavera alla Giudecca e racconterà la sconvolgente trasformazione della città

Acqua alta - ecco come funzionano le paratie mobili di Rotterdam : “Il modello Mose fu scartato per la manutenzione costosissima” : Difficile non fare i conti con le inondazioni in un territorio per il 40% sotto il livello del mare. Così l’Olanda i suoi conti li ha fatti eccome. Li ha dovuti fare dopo la grande inondazione arrivata dal Mare del Nord nel 1953, causata dal letale mix di un’alta marea primaverile con un forte ciclone: 1.836 morti solo nei Paesi Bassi, soprattutto nella Zelanda. La corrente spinse l’Acqua per oltre trenta ore, facendo risultare insufficienti le ...

Venezia sotto l'Acqua alta - toccata quota 154 centimetri. Franceschini : «Serve ben altro dei 20 milioni stanziati» : Il sindaco ha chiuso Piazza San Marco. Sospeso il servizio di trasporto pubblico di linea e lezioni interrotte nelle scuole per il terzo giorno