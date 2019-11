Acqua alta a Venezia | torna l' allerta | picco massimo arrivato a 150 cm La marea inizia a

A Venezia è arrivato un nuovo picco di Acqua alta : Intorno alle 13 la marea ha raggiunto i 150 centimetri, ma nelle prossime ore dovrebbe progressivamente abbassarsi

Venezia - Babbo Natale osa troppo. Finisce nel canale per un selfie con l’Acqua alta : Sta spopolando in rete un video che ritrae un uomo, vestito da Babbo Natale, alle prese con un selfie con i piedi a mollo nell’acqua alta: un passo di troppo e Finisce nel canale. A ben vedere tutta la scena potrebbe essere stata costruita ad arte, una gag da diffondere sui social L'articolo Venezia, Babbo Natale osa troppo. Finisce nel canale per un selfie con l’acqua alta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Acqua alta a Venezia - è record : marea a 150 cm in città - 3° superamento in 6 giorni : L’Acqua alta sta toccando in questo momento i 150 cm nel centro storico a Venezia, ma non dovrebbe essere ancora la punta massima di marea: lo rende noto il Centro maree del Comune spiegando che in mare il picco è già stato raggiunto, a 155 cm, e quindi si attende che questo sia il livello che toccherà anche a Venezia. Sembra scongiurato il picco inizialmente previsto di 160 cm. La città è ora allagata per il 70%. Il terzo superamento dei ...

Nuova allerta a Venezia : confermato picco di Acqua alta da 155-160 centimetri : Confermate le previsioni di ieri con un picco di acqua alta a Venezia di circa 155-160 centimetri intorno alle 13. Piazza San Marco è stata chiusa ai pedoni, poiché nonostante il livello del mare Adriatico davanti alla laguna appaia in calo, quello della marea nel centro storico continua a crescere. L’amministrazione comunale di Venezia ha comunicato, sulla base dei dati registrati dalla piattaforma Ismar-Cnr, che alle 11:30 il livello di ...

Acqua alta a Venezia : forte scirocco - confermato valore di 155-160 cm alle 13 : 30 : Il vento di scirocco ha iniziato a soffiare sulla laguna e su Venezia e la previsione di una punta di Acqua alta di 160 centimetri si fa sempre più concreta. In città al momento il livello è intorno a 147 cm. “Un esteso fronte temporalesco ha limitato lo scirocco al litorale friulano e impedito il previsto dispiegarsi del vento sino alle nostre coste. Questo potrebbe causare un ritardo sull’orario del massimo. Si conferma comunque la ...

Acqua alta - non solo Venezia : sommersa tutta la costa dell’alto Adriatico - situazione critica a Grado - Burano - Trieste e in Romagna [FOTO e VIDEO] : Non solo Venezia. tutta la costa dell’alto Adriatico è colpita in queste ore da un’altra eccezionale Alta marea che sta provocando danni e disagi in Romagna, a Burano, Grado e persino a Trieste. La translagunare 352 Belvedere Grado è stata chiusa al traffico. Molte aree abitate sono allagate lungo le coste. E anche Venezia è sott’Acqua, aspettando il picco di circa 160cm atteso per le 13:00. Lungo le calli i negozi e i bar che ...

Acqua alta a Venezia - piazza San Marco è sommersa : chiusa ai pedoni - picco di 137 centimetri : In attesa del piccolo di 160 centimetri previsto per le 13, l'Acqua continua a salire e a far paura a Venezia. In particolare, piazza San Marco risulta completamente sommersa ed è stata chiusa al pubblico, mentre lungo le calli i negozi e i bar che hanno scelto di rimanere aperti hanno alzato le paratie di metallo.Continua a leggere

