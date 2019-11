Acqua alta a Venezia | marea si ferma a 150 centimetri e comincia a scendere

Acqua alta a Venezia - è record : marea a 150 cm in città - 3° superamento in 6 giorni : L’Acqua alta sta toccando in questo momento i 150 cm nel centro storico a Venezia, ma non dovrebbe essere ancora la punta massima di marea: lo rende noto il Centro maree del Comune spiegando che in mare il picco è già stato raggiunto, a 155 cm, e quindi si attende che questo sia il livello che toccherà anche a Venezia. Sembra scongiurato il picco inizialmente previsto di 160 cm. La città è ora allagata per il 70%. Il terzo superamento dei ...

Nuova allerta a Venezia : confermato picco di Acqua alta da 155-160 centimetri : Confermate le previsioni di ieri con un picco di acqua alta a Venezia di circa 155-160 centimetri intorno alle 13. Piazza San Marco è stata chiusa ai pedoni, poiché nonostante il livello del mare Adriatico davanti alla laguna appaia in calo, quello della marea nel centro storico continua a crescere. L’amministrazione comunale di Venezia ha comunicato, sulla base dei dati registrati dalla piattaforma Ismar-Cnr, che alle 11:30 il livello di ...

Acqua alta a Venezia - marea a 155 centimetri : atteso il picco di 160 : Torna l'allerta a Venezia: dopo il giorno di tregua di ieri dove il sole era tornato a fare capolino è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe toccare i 160...

Acqua alta a Venezia : forte scirocco - confermato valore di 155-160 cm alle 13 : 30 : Il vento di scirocco ha iniziato a soffiare sulla laguna e su Venezia e la previsione di una punta di Acqua alta di 160 centimetri si fa sempre più concreta. In città al momento il livello è intorno a 147 cm. “Un esteso fronte temporalesco ha limitato lo scirocco al litorale friulano e impedito il previsto dispiegarsi del vento sino alle nostre coste. Questo potrebbe causare un ritardo sull’orario del massimo. Si conferma comunque la ...

Acqua alta a Venezia - marea a 155 centimetri : atteso il picco di 160 : Torna l'allerta a Venezia: dopo il giorno di tregua di ieri dove il sole era tornato a fare capolino è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe toccare i 160...

Acqua alta a Venezia - chiusa piazza San Marco : atteso il picco di 160 cm : Torna l'allerta a Venezia: dopo il giorno di tregua di ieri dove il sole era tornato a fare capolino è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe toccare i 160...

Acqua alta - non solo Venezia : sommersa tutta la costa dell’alto Adriatico - situazione critica a Grado - Burano - Trieste e in Romagna [FOTO e VIDEO] : Non solo Venezia. tutta la costa dell’alto Adriatico è colpita in queste ore da un’altra eccezionale Alta marea che sta provocando danni e disagi in Romagna, a Burano, Grado e persino a Trieste. La translagunare 352 Belvedere Grado è stata chiusa al traffico. Molte aree abitate sono allagate lungo le coste. E anche Venezia è sott’Acqua, aspettando il picco di circa 160cm atteso per le 13:00. Lungo le calli i negozi e i bar che ...

Acqua alta a Venezia - piazza San Marco è sommersa : chiusa ai pedoni - picco di 137 centimetri : In attesa del piccolo di 160 centimetri previsto per le 13, l'Acqua continua a salire e a far paura a Venezia. In particolare, piazza San Marco risulta completamente sommersa ed è stata chiusa al pubblico, mentre lungo le calli i negozi e i bar che hanno scelto di rimanere aperti hanno alzato le paratie di metallo.Continua a leggere

Acqua alta a Venezia - piazza San Marco è sommersa : chiusa - picco di 137 centimetri : In attesa del piccolo di 160 centimetri previsto per le 13, l'Acqua continua a salire e a far paura a Venezia. In particolare, piazza San Marco risulta completamente sommersa ed è stata chiusa al pubblico, mentre lungo le calli i negozi e i bar che hanno scelto di rimanere aperti hanno alzato le paratie di metallo.Continua a leggere

Nessuna tregua per Venezia : nuova ondata di Acqua alta : A Venezia anche Dio si arrende. Il Patriarcato ha annullato le messe domenicali a San Marco previste alle 10.30 e a mezzogiorno di oggi, mantenendo le altre. La città è tenuta sotto scacco da una nuova ondata, che dovrebbe toccare il suo punto massimo alle 12.30. Previsti 160 centimetri. E un'intera mezza giornata di marea oltre il metro. Di nuovo. Ancora. La marea non si arresta. L'altra notte 1,15. Le persone continuano a darsi da fare, a ...

Acqua alta a Venezia - torna l'allerta super-marea : atteso per le 13 un nuovo picco di 160 cm. Chiusa Piazza San Marco : torna l'allerta a Venezia: dopo un giorno di tregua - quando il sole era tornato a fare capolino - è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe tocare i 160 centimetri...

Acqua alta a Venezia : livello del mare in calo - ma la marea è a 137 cm : Il livello del mare Adriatico davanti alla laguna di Venezia appare in calo, ma il livello di marea nel centro storico continua a crescere: alle 11:30 ha segnato 137 cm, secondo quanto reso noto dall’amministrazione comunale di Venezia, sulla base dei dati registrati dalla piattaforma Ismar-Cnr. La situazione è ancora in evoluzione. L'articolo Acqua alta a Venezia: livello del mare in calo, ma la marea è a 137 cm sembra essere il primo su ...

Acqua alta a Venezia - volontari in azione tra sfollati e recupero di oggetti antichi. FOTO : Il maltempo degli ultimi giorni ha provocato danni ad abitazioni, librerie, negozi ed edifici culturali. Ma nel capoluogo veneto in tanti si stanno dando da fare per aiutare i cittadini rimasti senza casa e salvare strumenti musicali e reperti storici. GLI AGGIORNAMENTI

Acqua alta a Venezia - torna l'allerta super-marea : atteso per le 13 un nuovo picco di 160 cm : torna l'allerta a Venezia: dopo un giorno di tregua - quando il sole era tornato a fare capolino - è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe tocare i 160 centimetri...