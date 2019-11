Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Doveva essere la risposta europea aiamericani sull’. Un “di” che avrebbe protetto l’industria siderurgica del vecchio Continente. Ma almeno nella prima fase non ha impedito che le acciaierie di tutta Europa venissero schiacciate dalla concorrenza di prodotti esteri a basso costo. In base ai dati Eurostat elaborati da Ilfattoquotidiano.it, nel 2018 le importazioni dalla Turchia sono aumentate del 60 per cento in, del 49 per cento in Spagna e sono più che raddoppiate in Belgio. Unanalogo l’hanno registrato ferro eprovenienti da Russia, Serbia e Taiwan, con la conseguenza che l’import in tutta l’Ue è schizzato l’anno scorso a +9,2%, mentre nello stesso periodo la produzione interna scendeva dello 0,3 per cento. Nel 2019 la tendenza ha iniziato ad invertirsi, ma il timore è che le regole appena riviste da Bruxelles non siano ...

PaolaAnna8 : RT @fattoquotidiano: Acciaio, il meccanismo Ue di salvaguardia dai dazi non basta. In Italia boom di importazioni dalla Turchia, che supera… - Noovyis : (Acciaio, il meccanismo Ue di salvaguardia dai dazi non basta. In Italia boom di importazioni dalla Turchia, che su… - fattoquotidiano : Acciaio, il meccanismo Ue di salvaguardia dai dazi non basta. In Italia boom di importazioni dalla Turchia, che sup… -