A Venezia | atteso nuovo picco; sale il livello dell’Arno | la diretta da Piazza San Marco

Venezia senza tregua - picco della marea a 160 cm atteso alle 13 : Il Centro Maree prevede che il picco dell’acqua alta a Venezia sarà attorno alle 13, con un valore di 155-160 cm. Si ipotizza infatti un rinforzo dello scirocco fra le 11 e le 14, con conseguente innalzamento del mare. Venezia si prepara. Lungo le calli i negozi e i bar che hanno scelto di rimanere aperti hanno alzato le paratie di metallo. In molti locali, le poltrone, le sedie, i cuscini sono già stati messi sui ...

Acqua alta a Venezia : un’altra “giornata dura” - atteso picco di 160 cm con viabilità pedonale allagata al 77% : Secondo il bollettino del Centro Maree delle 08:30, a Venezia durante la notte i valori osservati di pressione e vento sono stati diversi da quanto previsto e hanno fatto registrare livelli di marea più contenuti rispetto a quelli attesi. Le nuove previsioni meteo, però, ipotizzano un rinforzo dello scirocco tra le ore 11 e le 14. Si conferma la possibilità di registrare un valore di 155, 160 cm attorno alle 13 di oggi. Valori di marea massimi e ...

Venezia col fiato sospeso. Atteso un nuovo picco di marea : Venezia trattiene il fiato. Dopo una decina di giorni di alta marea con il disastroso picco di 187 centimetri raggiunto martedì notte, si teme un'altra "apocalisse". Così la definiscono molti Veneziani alle prese con la conta dei danni. Da parte sua, il sindaco Luigi Brugnaro, da oggi Commissario delegato per l'emergenza, non nasconde le difficoltà di questa città unica, magica, ma anche molto difficile, in balia di acqua e vento. ...

Acqua alta Venezia - atteso picco a 120 cm. Allerta meteo in 7 regioni : A Venezia l'Acqua alta non dà tregua, una serie ininterrotta come non accadeva da oltre un secolo. Nella notte sono stati toccati i 115 centimetri, un livello classificato come molto sostenuto dopo i 154 cm raggiunti ieri alle 11.20. Piazza San Marco resta allagata e per oggi il Centro maree del Comune prevede un'altra massima di 120 centimetri intorno a mezzogiorno. Si procede alla conta dei danni, inestimabili, al patrimonio ...