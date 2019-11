A 15 anni prende l' auto della madre | si schianta e muore | feriti altri 7 minori

A 16 anni prende l'auto della madre - perde il controllo e muore. A bordo altri 7 coetanei : Un minorenne, di 16 anni, è morto la notte scorsa dopo che ha perso il controllo dell’auto su cui era alla guida e che aveva sottratto alla madre. L’auto, una Opel Corsa, si è capottata. A bordo c’erano sette coetanei, rimasti feriti ma non in modo grave. È accaduto in Friuli, sulla provinciale 5 tra Rodeano e San Daniele del Friuli.Il Messaggero Veneto scrive che dopo neanche 10 chilometri, l’auto si ...

Paura di prendere l’aereo? Ora ci pensa LiLou - il maialino di 5 anni che “lavora” in aeroporto : È addestrato per il supporto emotivo dei viaggiatori. Niente più ansia prima di prendere l’aereo: ci pensa LiLuo. Un maialino di 5 anni che “lavora” all’aeroporto di San Francisco e girovaga tra i gate con tanto di cappello da pilota. La sua proprietaria, Tatyana Danilova, lo tiene d’occhio ma gli lascia svolgere il suo compito: salutare i passeggeri con la zampa, farsi fotografare e perfino suonare (già) un ...

Bimba di 4 anni finisce in ospedale : la carta igienica a scuola si prende in pubblico - lei si vergogna e non va in bagno : Una Bimba di 4 anni è finita in ospedale perché si vergognava a prendere la carta igienica da distributori automatici sistemati in un’area pubblica della sua scuola. La bambina ha cominciato a soffrire di forti dolori di stomaco e la diagnosi è stata quella di costipazione. “Mia figlia si vergognava – ha raccontato Fahmin Khanum, la 32enne madre della bambina – È stata un’esperienza traumatica. Mia figlia è ...

Financial Times nomina il suo primo direttore donna in 131 anni di storia : Roula Khalaf prenderà il posto di Lionel Barber : Dopo 131 anni dalla sua fondazione, il Financial Times, il noto quotidiano economico-finanziario britannico, ha nominato il suo primo direttore donna. Roula Khalaf, già vicedirettrice e caporedattrice Esteri del giornale di Londra succederà, ha annunciato lo stesso Ft, a Lionel Barber, in carica dal 2006. “Sono emozionata nell’annunciare che sarò il prossimo direttore del Ft – ha scritto la giornalista sul proprio profilo ...

Prende reddito di cittadinanza e pensione della madre morta da anni : "furbetta" bis : Ad Agropoli (Salerno) una donna intascava la pensione della madre morta. Aveva fatto anche domanda per il reddito di...

Firenze - prende ben 177 multe in 5 anni per un totale di 16 mila euro ma le fa notificare al nonno spagnolo di 89 anni : Un uomo di 36 anni in cinque anni ha collezionato un altissimo numero di multe, ben 177, tutte a Firenze centro. L’uomo ha collezionato multe con una Volkswagen Golf parcheggiata molte volte in zona Ztl senza il necessario permesso, oppure in divieto di sosta, 35 delle infrazioni sono state rilevate dall’autovelox per eccesso di velocità e altre multe sono state elevate per transito per transito in corsie ...

Molestatore sessuale va a prendere i figli di 3 e 4 anni all’asilo e sparisce nel nulla : La polizia di Las Cruces, nello stato del New Mexico, negli Stati Uniti, ha pubblicato un appello su Facebook con le foto di due bambini scomparsi, Maverick Ransom di 3 anni e suo fratello Orion Ransom di 4 anni. La speranza è che qualcuno li riconosca e aiuti ad individuarli. Stando alle indagini in corso, i piccoli sarebbero stati presi dal padre, Clarence Michael Ransom. L’uomo, 53 anni, è segnalato come Molestatore sessuale. Il ...

ESCLUSIVA Forzazzurri.net – Maurizio De Giovanni : “Il Napoli è ancora un cantiere aperto. Ecco chi prenderei per gennaio…” : Maurizio De Giovanni in ESCLUSIVA a Forzazzurri.net: “Il Napoli non ha un gioco definitivo e questo crea perplessità tra i tifosi. Su Ibrahimovic…” La Redazione di Forzazzurri.net ha intervistato in ESCLUSIVA Maurizio De Giovanni, giornalista-scrittore partenopeo tifosissimo del Napoli. Con lui abbiamo discusso di tanti argomenti, tra i quali: il suo ultimo libro, le considerazioni sull’andamento del Napoli tra Campionato ...

Treviso - riprende l’alunno di 10 anni che le si scaglia contro : maestra aggredita in classe : I fatti in una scuola primaria di Oderzo. La donna, sotto shock è stata soccorsa dall’allenatore della squadra di Oderzo di serie A2 maschile, Milivoje ‘Micio’ Brakocevic e dal Suem: “Sono arrivato a temere che potesse perdere la vita per un infarto o per una crisi respiratoria. È stato terribile” ha detto l'uomo.Continua a leggere

Roma - donna prende a calci una ragazza sul bus e minaccia con le forbici il figlio di cinque anni : Roma, donna prende a calci una ragazza sul bus e minaccia con le forbici il figlio di cinque anni. ***NEWS IN AGGIORNAMENTO***

Salvini da Vespa avvisa il Pd : "Prenderanno una botta da ricordare per 50 anni". E Renzi umilia Zingaretti : "Prenderanno una botta che se la ricorderanno per 50 anni". Matteo Salvini a Porta a porta colpisce duro il Pd e il M5s, annunciando il ribaltone Lega alle regionali in Umbria dove la candidata del centrodestra Donatella Tesei contende la vittoria all'imprenditore Vincenzo Bianconi, uomo della inedi

Truffa a top manager e pensionati d’oro : 5 arresti a Roma. L’intercettazione : “Bonanni? Non conviene - prende pochissimo - 4mila euro” : I carabinieri l’hanno ribattezzata Robin Hood. Un nome in codice azzeccato, visto che a finire agli arresti – alla fine delle indagini sulla procura di Roma – è un gruppo criminale particolare: aveva preso di mira nomi noti di ex top manager e sindacalisti. I Truffatori avevano puntato, tra gli altri, l’ex presidente e ad di Anas, Pietro Ciucci, l’ex numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni, l’ex manager con un passato in ...

Donna a 83 anni prende una incredibile decisione e ha tutta la famiglia contro : Una Donna di 83 anni, a Orange County ha reso una decisione incredibile: si è rifatta il seno. La Donna ha voluto rifarsi il decoltè perché così come era non riusciva più ad accettarsi. La Donna californiana, non ha voluto sentire tutti i parenti che non erano affatto d’accordo con quella decisione sopratutto perchè temevano che l’anestesia generale a cui avrebbe dovuto sottoporsi avrebbe potuto farle male alla sua età. Lei, Marie Kolstad, ...