PROBABILE TORNADO AD ORBETELLOPraticamente certa l'origine tornadica dell'evento che ha colpito la ...

Italia da record - infranti diversi primati : tutti i numeri della cavalcata azzurra : Percorso netto per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. L’Italia chiude il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2020 vincendo tutte e dieci le partite del suo girone, superando l’Armenia a Palermo per 9-1. Una vittoria record: nella sua storia l’Italia aveva segnato 9 gol in un singolo match soltanto in altre due occasioni, nel 1920 contro la Francia (9-4) e nel 1948 con gli Usa. A firmare la vittoria contro ...