Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) “La caldaia non funziona, non mida… Non sono disposto ad andarmene, posso stare via una, due ore, ma non di più e in casa devono entrare persone oneste“. Queste le parole di Umberto, l’anziano signore chein un’abitazionedai, a Bari, e che è diventato unnel programma5. Le telecamere della trasmissione di Barbara D’Urso, hanno visitato l’abitazione dell’uomo: i vicini di casa si lamentano in continuazione per le condizioni in cuie per i cattivi odori ma la conduttrice ha spiegato che i servizi sociali non potranno agire fino al 22 novembre: “Un’udienza stabilirà se Umberto ha bisogno di sostegno oppure no perché in passato è stato stabilito dal tribunale che lui è capace di intendere e di volere. Siamo arrivati al compromesso che gli facciamo pulire questa ...

Noovyis : (Vive sommerso dai rifiuti e dagli insetti, il caso a Pomeriggio 5: “Non mi lavo da anni, aiutatemi a fare una docc… - FQMagazineit : Vive sommerso dai rifiuti e dagli insetti, il caso a Pomeriggio 5: “Non mi lavo da anni, aiutatemi a fare una docci… - leggoit : Vive sommerso dai #rifiuti e dagli insetti, l'appello a #Pomeriggio5 : «Aiutatemi a fare una doccia, non la faccio… -